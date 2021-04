Stadträte und Vorsitzende werden gewählt

Lorsch. Die im März gewählten Stadtverordneten kommen morgen (22.) zu ihrer ersten öffentlichen Sitzung zusammen. Für 20 Uhr lädt Bürgermeister Christian Schönung zur Konstituierung in die Nibelungenhalle ein. Insgesamt 15 Punkte stehen auf der Tagesordnung. Es geht bei fast allen um personelle Entscheidungen.

Dritte Amtszeit für Ludwig-Paul

Nach der Eröffnung der Sitzung erhält das älteste Mitglied des Gremiums das Wort. Das ist jetzt Friedel Drayß, 71 Jahre alt, Fraktionschef der FDP. Seine Aufgabe ist es unter anderem, die Beschlussfähigkeit der Stadtverordnetenversammlung festzustellen. Gestartet wird dann mit der ersten Wahl. Die CDU hat die bisherige Vorsteherin Christiane Ludwig-Paul für eine dritte Amtszeit vorgeschlagen. Insgesamt gehört die Diplom-Betriebswirtin der Stadtverordnetenversammlung schon seit 1997 ehrenamtlich an.

Aus jeder der fünf im Gremium vertretenen Fraktionen wird anschließend ein Stellvertreter bestimmt. Erste Stellvertreterin für Ludwig-Paul soll Anne Metz-Denefleh von den Grünen werden. Es folgen in der Reihenfolge der Vertretungen Christian Walter (PWL), Dirk Sander (SPD), Friedel Drayß (FDP) und Ferdinand Koob (CDU).

Anschließend werden die neuen Stadträte gewählt. Neun ehrenamtliche und vereidigte Mitglieder wird der Lorscher Magistrat auch in den kommenden fünf Jahren umfassen. Die Fraktionen von CDU, Grünen, PWL und SPD haben sich im Vorfeld der Konstituierung auf einen gemeinsamen Vorschlag verständigt. Demnach sollen dem Magistrat Alexander Löffelholz, Eva Grabowski, Klaus Schwab, Klaus Eberle, Rudi Häusler, Frank Schierk, Jürgen Engert, Aloys Leidner und Anita Schilz angehören.

Das herausgehobene Amt des Ersten Stadtrats, das bisher Klaus Schwab für die CDU inne hatte, soll – eine Neuheit in Lorsch – erstmals geteilt werden. Die erste Hälfte der Amtszeit soll demnach Alexander Löffelholz (CDU) ausüben, ab Herbst 2023 soll Eva Grabowski für die Grünen als Erste Stadträtin übernehmen. Während die CDU im Gremium mit vier Vertretern präsent sein wird, die Grünen mit zwei sowie PWL und SPD mit je einem, ist die FDP als einzige der Fraktionen im neuen Magistrat nicht mehr dabei. Auch Nachrücker werden am Donnerstag benannt werden, für den Fall, dass eine Person im Laufe der Wahlperiode aus dem Magistrat ausscheidet. Für die gewählten Stadtverordneten, die in den Magistrat wechseln, werden gleichfalls Nachrücker benannt.

Vereinbart wurden von den Fraktionen vorab auch Festlegungen für die Fachausschüsse. Er wird bei den drei Gremien bleiben, also Haupt- und Finanzausschuss (HFA), Bau- und Umweltausschuss (BUA) und Kultur- und Sozialausschuss (KSA). Der jeweilige Vorsitz soll unverändert bleiben. Das bedeutet, dass im HFA erneut die SPD den Vorsitzenden stellen wird, im BUA die CDU und im KSA die PWL.

Kommissionen und Verbände

Auch die Mitglieder von Kommissionen sind zu wählen. Als Hilfsorgane des Magistrats fungierten bislang eine Kinder- und Jugendkommission, Kultur-, Sozial-, Sport- und Umweltkommissionen. Zudem sind die Mitglieder für die Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtbetriebe Lorsch zu bestimmen. Die Betriebskommission soll mit neun Stadtverordneten besetzt sein, die CDU könnte vier, Grüne und PWL je zwei und die SPD ein Mitglied entsenden.

Die jeweiligen Vertreter aus Lorsch sind unter anderem auch für die Zweckverbandsversammlungen der Sparkasse und der Riedgruppe Ost sowie der Verbandsversammlungen des Abfallzweckverbands und des Gewässerverbands zu wählen.

Im Rahmen der konstituierenden Sitzung sind auch zwei Beschlüsse zu fassen, nämlich über die Gültigkeit der Wahl zur Stadtverordnetenversammlung und des Ausländerbeirats, der sich am Donnerstag erstmals in Lorsch konstituiert.

Die konstituierende Sitzung ist eine Präsenzsitzung. Wegen Corona gelten besondere Hygieneregeln wie Maskenpflicht und Abstand halten, zudem soll die Sitzungsdauer kurz gehalten werden. Die Stadt hat den Einladungen für die Teilnehmer zudem jeweils einen Corona-Schnelltest beigelegt mit dem Appell, diesen daheim anzuwenden, bevor es in die Nibelungenhalle geht.