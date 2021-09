St. Nazarius öffnet Türen der Lorscher Kirche

Lorsch. In Lorsch wird am Sonntag, 19. September, Kerb gefeiert und damit auch die Weihe der Pfarrkirche. Lorsch veranstaltet eine „Kerb light“ und die Pfarrgemeinde lädt zu einer Gebetsnacht ein. Ein Vorabendgottesdienst beginnt am Samstagnachmittag um 18 Uhr, um 19 Uhr wird eine Andacht gebetet. Im Anschluss ist die Kirche die ganze Nacht über zum stillen Gebet bis Sonntagmorgen um 9 Uhr geöffnet.

Am Sonntag um 18 Uhr wird ein Gottesdienst (nicht nur) für Paare gefeiert; vorbereitet vom Team „Zeit zu zweit“. Monika Volk begleitet ihn instrumental und gesanglich.



