Lorsch. Zu einer weiteren Online-Sprechstunde sind Eltern von Viertklässlern am Mittwoch (17.) an der Werner-von-Siemens-Schule eingeladen. Es geht dabei um Fragen zum Übergang in die fünfte Klasse an der Lorscher Haupt- und Realschule.

Die Sprechstunde läuft per Zoom und startet um 18 Uhr. Neben einer allgemeinen Vorstellung des schulischen Angebots können Fragen gestellt werden so die Schulleitung. Zur Teilnahme benötigen Interessierte ein internetfähiges Gerät. Für die Anmeldung senden Eltern eine E-Mail mit ihrem Namen und dem Betreff „Onlinesprechstunde“ an stephan.wuest@kreis-bergstrasse.de.

Mit der Teilnahmebestätigung erhalten sie alle nötigen Daten. Auf der Homepage der Schule werden zudem häufig gestellte Fragen zur Schule beantwort. Bei individuellen Anliegen sind Auskünfte per Telefon unter 06251/582680 oder per E-Mail an der Schule möglich. red