Sporthallen-Fenster in Lorsch durch Blitzableiter zerschlagen

Lorsch. An einer Schule in der Kiefernstraße in Lorsch ist eine Scheibe der Sporthalle zerschlagen worden. Die Beschädigung ist nach ersten Feststellungen der Polizei am Freitagabend (25.03.) durch einen herabfallenden Blitzableiter samt Befestigung entstanden. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sich Personen zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr auf dem Dach der Sporthalle aufgehalten haben. Der Blitzableiter könnte von dem Hallendach runter gestoßen worden sein, vermuten die Beamten. Durch die Pendelbewegung wurde die Scheibe zerschlagen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen und nimmt Hinweise unter 06252 / 706-0 entgegen.

