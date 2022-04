Die Freiwillige Feuerwehr Lorsch lädt die Bevölkerung für den 8. Mai (Sonntag) ab 10 Uhr zu einem „Tag der offenen Tür“ ein. Darauf weist Franz-Josef Schumacher hin, Vorsitzender des Lorscher Feuerwehrvereins, der diesen Tag organisiert.

Kaffee, Kuchen und Waffeln

Nach der Zwangspause durch die Pandemie in den vergangenen beiden Jahren will die Feuerwehr in diesem Jahr auf dem

...