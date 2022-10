Eine positive Bilanz zieht die Lorscher SPD nach ihrer diesjährigen Brotdosenaktion für Erstklässler, auch wenn sich der Vormittag in die Länge gezogen hatte. Über zwei Stunden hatten die Sozialdemokratinnen am Rathaus darauf gewartet, dass die jüngsten Schülerinnen und Schüler aus dem Unterricht kamen, um nach Hause zu gehen. Fast alle, die an dem SPD-Stand vorbeikamen, freuten sich dann aber

...