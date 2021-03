Lorsch. Zu einer Veranstaltung mit dem SPD-Landratskandidaten Karsten Krug hatte der Lorscher Ortsverein der Sozialdemokraten eingeladen. Drängende Fragen beim Umwelt-, Natur- und Klimaschutz standen bei der von Vorsitzendem Marcel Claros moderierten Online-Zusammenkunft im Mittelpunkt. Es ging dabei um die ICE- und Güterzugstrecke, das mögliche neue Gewerbegebiet Sallengraben, die Kläranlage und den Landschaftspflegeverband. Auch interessierte Gäste waren zugeschaltet. „Wir müssen die Reißleine ziehen“, sagte etwa der Einhäuser Volker Knaup.

Der Naturzerstörung zuschauen

Zu lange schon habe man der „Naturzerstörung“ zugeschaut, erklärte Knaup, einer der Mitinitiatoren der Bergsträßer Biodiversitätskonferenzen. Unter anderem mit Hilfe des geplanten Landschaftspflegeverbandes soll es gelingen, die Bergsträßer Kulturlandschaft sowie naturnahe Lebensräume zu erhalten. Schon 2015 gab es erste Initiativen, erinnerte Krug. Die Ideen seien damals leider nicht umgesetzt worden.

2021 soll jetzt die Gründung für einen Landschaftspflegeverband erfolgen, der sich als Dienstleister und eine Art „rechte Hand für Kommunen“ verstehe, so der Dezernent für Umwelt und Naturschutz.

Der Verein, vorgesehen ist nach den Worten von Krug ein „schlanker Landschaftspflegeverband“, könne die zahlreichen Ehrenamtlichen entlasten und soll die vorhandenen Fördertöpfe anzapfen. Mehrere Kommunen, darunter Lorsch und Einhausen, hätten ihr Interesse an der Mitgliedschaft bereits signalisiert. „Wir haben gute Überzeugungsarbeit geleistet“, bilanzierte Karsten Krug, der die Gründung für den Sommer ins Auge fasst.

Hilfe für Rebhuhn und Kiebitz

Für jede der Kommunen ließen sich passende Maßnahmen zusammenstellen, hieß es in der SPD-Runde. Im Odenwald könnte es zum Beispiel um Verbuschung gehen, in den Riedkommunen um Hilfen für das Rebhuhn oder den sehr selten gewordenen Kiebitz in Lorsch und Einhausen.

Eine große Naturfläche ginge auch verloren, wenn das Areal Sallengraben zum Gewerbegebiet würde. Die knapp 24 Hektar im Nordosten von Lorsch, südlich der B 47 und gegenüber vom Bensheimer Stubenwald gelegen, sind für die künftige Entwicklung im Gespräch, nachdem in Lorsch ein Gewerbeflächenkonzept beauftragt worden war. SPD-Fraktionschef Dirk Sander erinnerte an dieses Konzept, das vor drei Jahren vorgestellt wurde. Gewarnt wurde damals, dass die Stadt dort keine Zukunftsperspektiven verspielen solle.

Klimaschutz-Fragen hätten bei der Betrachtung für die Umwandlung von Acker- in Gewerbefläche allerdings keine Rolle gespielt, kritisierte Sander. Jede Baumaßnahme ziehe Versiegelungen nach sich, werde weitere Fläche „zubetoniert“, habe das Auswirkungen aufs Klima. Ein Zusammenwachsen mit der Bensheimer Bebauung, ein Lückenschluss in der Besiedlung müsse vermieden werden, forderte Sander, denn Frischluftschneisen würden zerstört. Die SPD sage Nein zu einem Gewerbegebiet Sallengraben.

„Wenn Fläche erst versiegelt ist, dann ist sie weg für immer und ewig“, appellierte Karsten Krug für Sensibilität beim Flächenverbrauch angesichts „immenser Infrastrukturprojekte“. Platz für Gewerbe und Handel sei nötig. Stärker als bisher müsse man sich im Vorfeld Gedanken machen über mögliche Rückbauverpflichtungen sowie Vorgaben zu Dachbegrünungen oder Photovoltaikanlagen. Zudem seien die Landwirte einzubinden. Klimaschutz müsse Chefsache werden.

Reimund Strauch, Vorsitzender des Umweltverbandes „Mensch vor Verkehr (MvV)“, informierte über die Arbeit der Vereinsmitglieder, die seit mehr als 20 Jahren für eine ICE- und Güterzugtrasse kämpfen, die in einem Tunnel in bergmännischer Bauweise verlaufen soll.

Über 100 Hektar Wald vernichten

„Fatal“ wäre es, wenn die Züge tatsächlich oberirdisch durch den Lorscher Wald fahren würden, das Naherholungsgebiet zerschneiden und deutlich mehr als 100 Hektar Wald vernichten würden. Der Projektbeirat, den die Bergsträßer erstreiten konnten und in dem MvV mitarbeiten wird, werde sich nun in den Verhandlungen mit der Bahn dafür einsetzen, Mindeststandards zum Schutz von Mensch und Natur zu erhöhen. „Wir sind schlagkräftig aufgestellt“, betonte Strauch, und die Fachkompetenz bei MvV sei hoch. Er wolle ein Landrat sein, der „mit Vehemenz“ die Schutz-Anliegen vertrete, bekräftigte Krug.

Ulrich Schulze-Ganzlin berichtete der SPD-Runde vom Nachhaltigkeitsbeirat in Lorsch. Das Beratungsgremium tagt nicht-öffentlich, kümmert sich um ökologische Themen, will Bürgerbeteiligung voranbringen, hat sich bislang allerdings erst einmal ausgetauscht.

Aufpassen müsse man jedoch, dass der Beirat nicht zu einer Art „Alibi-Funktion“ werde, hieß es in der SPD-Veranstaltung von einem erfahrenen Kommunalpolitiker. Er erinnerte an frühere Aktionen wie zur „Agenda 21“, die bald wieder „eingeschlafen“ seien.