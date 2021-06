SPD vermisst Positionierung für bergmännischen Tunnel

Lorsch. Die Lorscher SPD begrüßt laut einer gestern versandten Presseerklärung „vollumfänglich die Stellungnahme der Einhäuser CDU zur Bahn-Neubaustrecke Frankfurt Mannheim“, in der die Einhäuser Christdemokraten ein fehlendes Bekenntnis zur Forderung eines langen bergmännischen Tunnels in der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und Grünen auf Kreisebene kritisieren. (BA vom 10. Juni).

„Die Vereinbarung der schwarz-grünen Koalition auf Kreisebene kann man nur als sehr bedauerlich bezeichnen“, schreiben jetzt die Lorscher Christdemokraten. In einem kurzen Abschnitt werde dort nur von einer ICE-Strecke gesprochen, kein Bezug auf die Streckenführung genommen und nur eine „bestmögliche Lösung für Mensch, Natur und Landschaft“ gefordert. Die jetzt aufgeführte Forderung bleibe damit hinter der Koalitionsvereinbarung zwischen CDU und SPD aus dem Jahr 2016 zurück.

Entscheidende Phase

Aber gerade jetzt wäre nach Einschätzung der Lorscher SPD eine deutliche Position wichtig, gehe doch die Planung der Bahnneubaustrecke zwischen Frankfurt und Mannheim in ihre entscheidende Phase. Die Bahn habe ihre Pläne zwar noch nicht im Detail, aber prinzipiell vorgestellt. Entgegen dem Wunsch aller relevanter Gremien im Kreis Bergstraße soll die Trasse zwischen Lorsch und Mannheim nicht mehr gebündelt entlang der A 67 laufen, sondern zwischen Lorsch und Lampertheim-Neuschloß quer durch den Wald. „Mit dem neuen Streckenverlauf könnte man sich ja noch anfreunden“, sagt der Lorscher SPD- Ortsvereinsvorsitzende Marcel Claros, doch das Problem stecke im Detail. „Entgegen den bisherigen Wünschen und Forderungen des Kreises Bergstraße, der Kommunen und beispielsweise des Vereins „Mensch vor Verkehr“ soll die Trasse zwischen Lorsch und Neuschloß zum Teil in offener Bauweise gebaut werden“, heißt es in der SPD-Pressemitteilung.

Auf der Neubaustrecke sollen nicht nur ICE-Züge fahren, nachts sollen ca. 140 Güterzüge von den Bestandsstrecken auf die neue Trasse verlagert werden, führen die Sozialdemokraten an. „Die Planung der Bahn in offener Bauweise ist nicht nachvollziehbar, da es noch vor Neuschloß und dann weiter südlich durch normal genutzte Felder in einer Tunnelbauweise weitergehen soll“, so die SPD. Durch den „von allen regionalen Verbänden geforderten“ und jetzt auch installierten Projektbeirat müsse mit allen Mitteln versucht werden, einen echten langen, in bergmännischer Bauweise ausgeführten Tunnel zwischen Langwaden im Norden und dem Lampertheimer Gescheid im Süden in die Planung mit aufzunehmen.

„Eine optimale Lösung“

Der lange durchgehende Tunnel wäre nach Einschätzung der SPD nicht nur aus Sicht des Lärmschutzes eine optimale Lösung. Der Lorscher Wald müsste nur in einer wesentlich schmaleren Schneise für eine Notfallstraße gerodet werden; der Tunnel selbst in bergmännischer Bauweise sei wesentlich umweltschonender als eine Strecke in offener Bauweise.

Zudem stellen sich die Lorscher Sozialdemokraten die Frage, warum man auf dem gesamten Streckenabschnitt zuerst in den Untergrund gehen wolle, um dann wieder aufzutauchen und dann wieder als Tunnel fortfahren. Bei dieser Bauweise würden statt zwei vier etwa 500 Meter lange sogenannte Tröge benötigt, die technisch extrem aufwendig seien.

„Am 16. Juni tagt der neue Projektbeirat und hier sollte noch einmal die Gelegenheit genutzt werden, den bergmännischen Tunnel mit all seinen Vorteilen für die Menschen und die Natur im Kreis Bergstraße als Hauptforderung der Region klar herauszustellen“, betont der Lorscher SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Sander.

„Als Lorscher SPD würden wir uns von den Lorscher CDU- und Grünen-Vertretern, die auf Kreisebene ja ganz vorne aktiv sind, so klare Aussagen wie vom Einhäuser Bürgermeister wünschen, der sich deutlich hinter die Forderungen der Region stellt“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Großes Fragezeichen“

Ob die „bisher von allen Beteiligten getragene Haltung“ gegenüber der Bahn aber tatsächlich heute noch Bestand habe, muss nach Einschätzung der SPD mit einem großen Fragezeichen versehen werden, „wenn man die Äußerung des Grünen-Bundestagskandidaten Moritz Müller hört, der die bisherigen Forderungen als ,Schall und Rauch’ und den Bergsträßer Konsens als ,abgestanden’ bezeichnet“, heißt es abschließend in der Presseerklärung der Lorscher SPD.