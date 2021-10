SPD: Noch immer warten Bergsträßer Lehrer auf Dienst-Laptops

Lorsch. Zu einem öffentlichen Diskussionsabend über „ein Thema, das uns alle angeht“, hatte die Lorscher SPD eingeladen. Debattiert wurde mit der Landtagsabgeordneten Karin Hartmann über Bildung und die Frage, was aus Corona gelernt wurde. Die Gesprächsrunde im Paul-Schnitzer-Saal machte deutlich: So gut, wie gelegentlich der Anschein erweckt werde, sei die Krise längst nicht bewältigt. Auf Dienst-Laptops müssten Lehrer auch an vielen Bergsträßer Schulen zum Beispiel noch immer warten. Und für viele Familien mit Kita- und Schulkindern wirken die Pandemie und ihre Folgen noch lange nach.

Karin Hartmann, unter anderem als Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses in Wiesbaden mit dem Thema Bildung vertraut, erinnerte an die Belastungen für Kinder und Eltern durch die Lockdowns. Freitags habe es noch geheißen, Schulen werden nicht dichtgemacht, sonntags seien dann plötzlich doch die Schulschließungen angeordnet worden. Ein Konzept mit Verlässlichkeit und Planbarkeit für die Familien habe auch nach der Sommerpause noch gefehlt, kritisierte sie. Auch eine zeitnahe Abstimmung der Hessen mit umliegenden Bundesländern vermisste sie, bundeseinheitliche Regelungen wären besser gewesen. Statt des Kooperationsverbots, das dem Bund Einfluss auf die Schulpolitik der Länder untersagt, plädierte Hartmann für ein Kooperationsgebot.

Das Land habe oft „extrem kurzfristig“ informiert, bemängelte auch Dirk Sander, Lorscher SPD-Fraktionsvorsitzender und Sprecher des Elternbeirats an der Werner-von-Siemens-Schule. Manche Lehrer hätten in der Krise schnell reagiert, lobte er mit Blick auf die plötzlich nötige Gestaltung von Distanz-Unterricht, manche Verantwortlichen hätten sich aber hinter Ausreden versteckt. Als Ausrede sei auch Datenschutz vorgeschoben worden. Noch immer habe nicht jeder Lehrer einen Dienst-PC zur Verfügung, prangerte Sander die Situation an, die sich seiner Auffassung nach seit Beginn der Corona-Zeit noch nicht wesentlich verbessert habe. Auch eine Mutter mit Schulkind in Heppenheim, berichtete von Lehrern ohne Tablets. Eine weitere Reaktion kam aus dem Odenwald.

SPD: „Landrat brüstet sich“

Der Landrat „brüste“ sich dagegen „immer“, dass die nötige Ausrüstung auf den Weg gebracht sei, kommentierte Hartmann diese Eltern-Aussagen. Sie wolle ihn als Schulträger in die Verantwortung nehmen und aufzeigen, dass es „nicht so toll“ sei, kündigte sie in Lorsch an und notierte sich umgehend die Kontaktadressen. Lange habe es vom hessischen Kultusminister sogar geheißen, Lehrer sollten ihre eigenen Geräte mitbringen, inzwischen habe er sich immerhin eines Besseren belehren lassen. Bei hessischen Bediensteten sei mit zweierlei Maß gemessen worden. Kaum vorstellbar jedenfalls sei es, dass Finanzbeamte ihre Arbeit auf privaten Rechnern durchführen sollten.

Die Landesregierung habe „wenig Problembewusstsein“ gezeigt. Insgesamt seien viele Bergsträßer Schulen dennoch vergleichsweise gut dran. Es gebe schließlich auch immer noch Einrichtungen ohne WLAN und Gemeinden ohne zuverlässige Internetverbindung. Wer solche Grundlagen nicht nutzen könne, sei benachteiligt. Viele Gymnasien seien schon vor Corona besser aufgestellt gewesen als Grundschulen.

Dass die Mittel für digitale Ausstattung noch nicht in Gänze abgerufen wurden, liege zum Teil an den zeitaufwändigen Verwaltungsvorgängen. Viele Pädagogen, die auch mit dem technischen Support alleingelassen werden, litten bereits unter einer „extremen Mehrbelastung“, hieß es in der Diskussionsrunde. Es sei kein Zufall, dass Leiterstellen vor allem an Grundschulen immer schwerer zu besetzen seien, denn wer wolle sich eine solche Funktionsstelle mit zahlreichen Aufgaben gerne „aufhalsen“?

Dass Corona auch „Gewinner“ kenne, wurde nicht verschwiegen. Kinder, die nicht nur mit Top-Tablets ausgestattet sind, sondern daheim auch noch mit Eltern, die sich Zeit für sie nehmen können, wurden dazu gezählt. Viele junge Leute aber seien „auf der Strecke geblieben“.

Probleme bereite nicht allein der Lernstoff, der verpasst wurde, unterstrich Karin Hartmann. Vielfach fehle es durch die lange Pandemie an der Ausbildung von emotionalen und sozialen Kompetenzen. „Es geht nicht nur um die Vektorrechnung“, appellierte sie, auch psychischen Schwierigkeiten Aufmerksamkeit zu widmen. Deutschland investiere viel in Bildung. Der Lebensweg entscheide sich aber oft schon vor Schulbeginn, wies die Fachfrau auch auf die Bedeutung guter Kitas für die frühkindliche Bildung hin.

Wohlstand interessiert alle

„Wir brauchen kleinere Klassen und Lehrer, die mehr Zeit haben“, forderte eine Mutter grundlegende Änderungen. Er habe als Gymnasiast einst 50 Mitschüler in der Klasse gehabt, erinnerte sich ein Großvater in der Diskussionsrunde. Die Fachfrau warnte vor der Annahme, das Thema Bildung könne abgehakt werden, sobald das eigene Kind das Gymnasium geschafft habe. Das sei kurz gedacht. Zu bedenken sei, welche Chancen die Enkelgeneration im internationalen Vergleich habe. Die Sicherung des Wohlstands im Land müsse alle interessieren, forderte Hartmann, auch die volkswirtschaftliche Perspektive einzubeziehen.

„Kein Kind darf zurückbleiben“, zitierte sie deshalb die Devise der SPD. Zwischen der Wirklichkeit und der Sicht des Kultusministeriums bestehe „ein großer Bruch“, sagte Hartmann. „Wir müssen etwas tun.“ Es sei „eher fünf nach 12 als vor 12“.