SPD Lorsch: Ein Viren-Scanner reicht nicht mehr

Lorsch. Im Haupt- und Finanzausschuss wurde der Haushaltsplan beraten und der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss empfohlen (BA berichtete). Diese will das Zahlenwerk im Rahmen ihrer nächsten Sitzung am 17. Februar verabschieden. Nach Auffassung von PWL- sowie SPD-Fraktion fehlt aber ein wichtiger Posten. Sie forderten deshalb in einem gemeinsamen Antrag, auch Geld für ein IT-Schwachstellen-Audit einzustellen.

20 000 Euro sollten es sein, die beim Produkt „Zentrale Dienste IT-Service“ noch in den Haushalt eingestellt werden, beantragte SPD-Fraktionschef Dirk Sander. „Cybercrime“ nehme zu, erklärte der Sozialdemokrat in der Ausschusssitzung und listete Beispiele für Hacker-Angriffe unter anderem in Schulen und Kliniken andernorts auf.

Sander warnte davor, die Gefahren zu unterschätzen. Durch Schadsoftware könnten Organisationen und große Unternehmen lahmgelegt werden. Man solle nicht annehmen, eine Verwaltung wie in Lorsch sei von solchem kriminellen Interesse grundsätzlich ausgenommen. Als Kommunalpolitiker habe man zwar nicht den kompletten Einblick in die Verwaltung. Klar sei aber, dass „die Verwaltung die Pflicht hat, Daten zu schützen“, so Sander.

Ein Nachrüstungsbedarf sei nicht auszuschließen, verwies der SPD-Sprecher dabei auch auf die Firewall im Kläranlagen-IT-System, über die die Kommunalpolitiker kürzlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit beraten hatten. Gerade im Bereich der kritischen Infrastruktur müsse man besondere Vorsicht walten lassen. „Ein Viren-Scanner reicht nicht mehr“, unterstrich Sander. Man dürfe nicht Gefahr laufen, sich vielleicht „grobe Fahrlässigkeit“ vorwerfen lassen zu müssen.

Auch Christian Walter (PWL) erinnerte an das Thema Kläranlage. In der Firewall des Systems hatte es vor einigen Monaten einen Ausfall gegeben, der behoben wurde. Das Ergebnis der nicht-öffentlich geführten Debatte sei in den Augen von SPD und PWL „nicht zufriedenstellend“, meinte Walter. Der Antrag sei wichtig, weil IT-Sicherheit an Bedeutung gewonnen habe und mancherorts bereits „ganze Landkreise ins Visier von Hackern“ geraten seien. Die Vorfälle zeigten, dass kritische Infrastruktur ein „beliebtes Ziel“ und IT-Systeme verwundbar seien.

20 000 Euro für ein Audit seien „nicht überzogen“, urteilte Walter. Schließlich gehe es um die Frage: „Wie sicher sind Daten unserer Bürger?“

Die Mehrheit der Mitglieder im Ausschuss sah Lorsch in dieser Angelegenheit aber bereits so gut aufgestellt, dass es ihrer Ansicht nach derzeit der zusätzlichen Finanzmittel nicht bedurfte. Matthias Schimpf (Grüne) verwies darauf, dass Lorsch Mitglied bei „ekom 21“ ist. Das kommunale IT-Dienstleistungsunternehmen mit Rechenzentrum und Sitzen etwa in Gießen und Darmstadt betreut Kommunen unter anderem beim Thema Sicherheit in der IT-Technik. „Wir zahlen Beiträge dafür“, erinnerte er. Schimpf stellte auch in Frage, ob 20 000 Euro für ein weiteres externes Schwachstellen-Audit reichten.

„Wir haben einen IT-Dienstleister“, erklärte auch Ferdinand Koob (CDU). Auch gebe es einen Sicherheitsbeauftragten der Stadt. Systeme in der Kernverwaltung seien anders abgesichert als andere, betonte er außerdem. Es sei richtig, darüber zu sprechen, aber derzeit sehe er „kein Erfordernis“ für die Einstellung von zusätzlichen 20 000 Euro dafür.

Es sei schön, wenn sich die Stadtverordneten Gedanken darüber machten. Würden solche Themen in öffentlicher Sitzung diskutiert, könnte jedoch der Eindruck entstehen „hier stimmt was nicht“, warnte Bürgermeister Christian Schönung. Lorsch sei gut aufgestellt, arbeite bei dem Thema nicht nur interkommunal zusammen. Auch der Verwaltungschef verwies auf die Beteiligung bei „ekom“. Die Initiative im Ausschuss sei „nett gemeint, aber nicht nötig“.