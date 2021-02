Lorsch. Vorbeikommende Besucher, die am Samstagnachmittag ihren Kopf in die katholische Kirche steckten, staunten nicht schlecht, was da los war: Es lief Musik, und vor dem Altar schunkelte der Pfarrer mit einzelnen Fastnachtern – alle mit Maske und auf Abstand gehalten durch Bänder. Eine Fastnachtsfeier in der Kirche in Corona-Zeiten? Ganz so war das nicht.

In St. Nazarius fanden Filmaufnahmen statt. Diese sollen es am nächsten Sonntag (14.) ermöglichen, dass alle Gemeindemitglieder – und natürlich auch andere Interessierte – am Fastnachtsgottesdienst teilhaben können. Der Fastnachtsgottesdienst in dem katholischen Gotteshaus ist in normalen Zeiten gut besucht – von Abordnungen der Lorscher Fastnachtsvereine und zumeist närrisch kostümierten Gläubigen. Eine fastnachtlich gereimte Predigt des Pfarrers gehört dazu sowie auch Helau-Rufe, Schunkeln, Klatschen und Musik. In normalen Zeiten wird fröhlich Gottesdienst gefeiert.

Zurzeit finden bei den Katholiken Gottesdienste unter Corona-Bedingungen statt: mit limitierter Besucherzahl nach Voranmeldung, Abstand zwischen den Plätzen, Masken und ohne Gesang. Der Fastnachtsgottesdienst am Sonntag um 11 Uhr wird auch nach diesen Vorgaben ablaufen. Eine Fastnachtspredigt soll es dennoch geben.

Und damit weitere Interessierte daran teilnehmen können, soll zur gleichen Zeit ein Video über die Homepage der Pfarrei verfügbar sein, das nicht nur die Fastnachtspredigt von Pfarrer Michael Bartmann enthalten, sondern auch ein bisschen Fastnachtsstimmung transportieren soll. Deswegen war jetzt ein Filmteam – bestehend aus Michaela Ludwig-Gross, ihrem Mann Jürgen Gross und ihrer Schwester Christiane Ludwig-Paul – tätig, um die Predigt und das „Drumherum“ festzuhalten.

Mit Helau in die leere Kirche

Dazu brauchte man ein paar Fastnachter, und die waren schnell gefunden. Fünf Vertreter – je einer für jede Lorscher Fastnachtsgruppierung – wirkten mit: Sabrina Scheller für die Rock’n Rabbits, Walfriede Heinz für den Katholischen Frauenbund, Anja Grün für den Verein Lorscher Zugleitung, Christine Andes für die Närrischen Drei und Aloys Leidner für die Bürger-Funken. Jeder von ihnen musste einzeln Helau-rufend in die leere Kirche einziehen. Ludwig-Gross wird das zu einem Einmarsch passend zusammenschneiden.

Nach der Predigt des Pfarrers folgt im Film dann das Lied „Im Schatten des Doms“ – ein Fastnachts-Kirchenlied, dessen auf Lorsch angepasster Text vom ehemaligen Lorscher Kaplan Clemens Kipfstuhl stammt. Dazu wurde eine Schunkeleinlage gefilmt, wozu die Vereinsvertreter und Pfarrer Bartmann sich mit Abstand und Masken aufstellten. Schunkeln mit Abstand – das geht mit Bändern zwischen den Armen, die für 1,50 Meter Luft zwischen den Akteuren sorgten.

Verschiedene Einstellungen wurden gefilmt, außerdem wird die Schunkel-Einlage noch mit Bildern aufgepeppt, die nach einem Aufruf zahlreich eingeschickt worden waren. Darauf sind verkleidete Lorscher zu sehen, die somit an der Aktion teilnehmen und im Film zu sehen sind. Den rund 15-minütigen Film wird Michaela Ludwig-Gross schneiden und fertigstellen.

Weitere Fastnachtsangebote in digitaler Form haben sich die Vereine einfallen lassen: Die N3 gestalten einen „Mini-Gaudiwurm“ mit Filmbeiträgen, die Bürger-Funken haben Aufnahmen gemacht und daraus ein Fastnachtsprogramm zusammengestellt, die Rock’n Rabbits haben ein Heft mit zwei Geschichten rund um die Fastnacht herausgebracht, das an Kinder verteilt wurde und beim Verein erhältlich ist.

Außerdem überlegen ein paar Fastnachterinnen derzeit, wie sie eventuell doch noch am nächsten Donnerstag – an Weiberfastnacht – an ein Stück Schlips des Bürgermeisters kommen könnten, ohne ihn zu besuchen. chm