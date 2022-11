So fotografiert man bei Nacht

Lorsch. In der Nachtfotografie bieten sich viele Möglichkeiten für kreative Bilder an. Bei einem Kurs der Kreisvolkshochschule gehen Teilnehmer nach einer kurzen Einführung in die Besonderheiten der Fotografie bei Nacht auf den Lorscher Weihnachtsmarkt und fotografieren selbst. Zum Abschluss werden gemeinsam die Bilder betrachtet. Mitzubringen sind eine digitale Kamera mit vollem Akku und leerer Speicherkarte und, falls vorhanden, ein Stativ. Der Kurs läuft am 26. November von 14 bis 21 Uhr. Treffpunkt ist im Schulungszentrum in Lorsch. Die Anmeldung über läuft über www.kvhs-bergstrasse.de oder unter 06251/172960. red

