Lorsch. Am Freitag, in den frühen Morgenstunden zwischen 2 und 3 Uhr, ist es in der Siegfriedstraße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das teilte die Polizei gestern mit.

Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Beschädigt wurde ein brauner Smart fortwo. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden. pol