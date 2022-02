Skitour zum Wilden Kaiser und Frühlingsfest im Ehlried

Lorsch. Der Vorstand des Lorscher Skiclubs (LSC) hat es nicht leicht, in Zeiten der Corona-Pandemie ein Programm für die Mitglieder zu erarbeiten. Dennoch haben es die verantwortlichen Frauen und Männer geschafft, zumindest für die ersten sechs Monate des Jahres 2022 Vorschläge für Aktivitäten zusammenzustellen. Die Durchführung bleibt aber offen wegen der möglichen Einschränkungen durch die anhaltende Pandemiesituation.

Zunächst musste jedoch die Januar-Skitour zum Pass Pordoi in Südtirol abgesagt werden. Mit Privatautos soll aber vom 5. bis 12. März zum gemeinsamen Skilaufen nach Ellmau im Skigebiet Wilder Kaiser gefahren werden. Hier sind noch einige Anmeldungen beim Vorsitzenden Norbert Ross möglich (Telefon 06258/2779, E-Mail: n.t.r.ross@t-online.de). Bei ihm gibt es auch nähere Informationen zu der Fahrt.

Norbert Ross hat in diesem Jahr bereits mit Freunden eine kurze Skitour zum Wilden Kaiser unternommen und festgestellt, dass dieses Gebiet über ausreichend Schnee verfügt. Skifahren sei unter Corona-Bedingungen möglich gewesen.

Die traditionelle Skigymnastik zur Vorbereitung auf die Wintersaison wird an jedem Mittwoch ab 19.40 Uhr im Spiegelsaal der Entega-Sporthalle durchgeführt. Festgelegt wurden die Skiclubabende für Mitglieder und Freunde, jeweils um 20 Uhr im Lorscher Back- und Brauhaus. Termine sind am 25. Februar, 25. März, 22. April und am 24. Juni. Am 15. April treffen sich die Lorscher mit den Freunden des Skiclubs Einhausen zum Kochkäse-Essen bei den Klosterspatzen, sofern die Anlage bis dahin wieder geöffnet ist. Für den 13. Mai ist die Jahreshauptversammlung des LSC um 20 Uhr im Back- und Brauhaus geplant. Zwei Tage später, 15. Mai, geht es mit dem Fahrrad von Lorsch zum Golfclub Biblis-Wattenheim. Am 11. Juni ist ein Frühlingsfest auf dem Tvgg-Sportgelände im Lorscher Ehlried vorgesehen.

Norbert Ross betont, dass die Veranstaltungen wegen Corona unter Vorbehalt stehen. Er hofft aber, dass alle geplanten Aktivitäten durchgeführt werden können. Sein Wunsch an die Skiclub-Mitglieder: „Allzeit genügend Schnee unter den Skiern“.