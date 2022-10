Lorsch. In der kommenden Woche waren zwei Sitzungen der Fachausschüsse geplant. Beide – sowohl das Treffen von Kultur- und Sozialausschuss am Dienstag (4.) als auch das des Bau- und Umweltausschusses am Donnerstag (6.) – fallen aber aus. Das teilte das Parlamentarische Büro der Verwaltung mit. Für die Tagesordnungen habe jeweils nur ein Punkt vorgelegen. Dieser könne auch in den jeweils nächsten regulären Sitzungen der Ausschüsse behandelt werden. sch

