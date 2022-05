Silberne Ehrennadel für Christian Eichhorn

Lorsch. Beim SC Olympia Lorsch gibt es derzeit nur eine Richtung und die zeigt nach oben. Das wurde bei der Mitgliederversammlung deutlich. Vorsitzender Christian Eichhorn gab Zeugnis von einem regen Vereinsleben. Corona hat der Verein gut überstanden. Seniorenspielbetrieb, Jugendarbeit, Finanzen – bei der Olympia stimmt es. Die anstehenden Projekte sind zukunftsträchtig. Unter anderem wird der Verein das bisherige Kleinspielfeld im Südost-Bereich seiner Sportanlage für den Spielbetrieb fit machen. Der Beginn der Umgestaltung, die auch eine geringfügige Verkleinerung vorsieht, ist für Ende Mai anberaumt.

Beleuchtung auf LED umgestellt

Die Stadt Lorsch, so war es dem Grußwort von Bürgermeister Christian Schönung zu entnehmen, stellt dazu die gesamte Flutlichtanlage auf LED um. Über den sportlichen Bereich berichtete Bekir Ilhan. Die erste Mannschaft spielt in der Kreisoberliga oben mit, die zweite hat in der Kreisliga C den Klassenerhalt so gut wie in der Tasche. Nicht ganz so gut sah es bei der dritten Mannschaft aus, die aus dem laufenden Spielbetrieb in der Kreisliga D abgemeldet werden musste. Für kommenden Sommer ist ein Neustart geplant.

Der neue SCO-Vortand Vorsitzender: Christian Eichhorn, 2. Vorsitzender: Christian Brunnengräber, Rechner: Sascha Hinz, Schriftführer: Christian Henkes. Kassenprüfer: Michael Schmitt, Thomas Jakob, Beisitzer: Walter Hartmann, Dennis Appelshäuser, Bekir Ilhan und Yannick Gastscha. Ehrenamtsbeauftragter: Matthias Bähr, Spielausschuss: Bekir Ilhan, Dennis Appelshäuser, Pedro Haas, Jürgen Ofenloch, Michael Wahlig, Michael Schmitt, Thomas Jakob, Michael Eichhorn, Stephan Vogel. Ältestenrat: Walter Hartmann, Gerhard Werner, Horst Wiemer, Heinrich Merkel, Alfred Horner, Heinrich Knapp, Konrad Diehl, Gerhard Henkes. Jugendleitung: Jonas Schmittinger Olympia-Kurier: Gerhard Henkes (Redaktion), Sven Tristram (Layout), Kioskteam: Dagmar Alo, Hilde Jakob, Harald Jakob, Carla Henkes, Karin Grüner, Sina Grüner, Frauke Neundörfer, Julia Schmitt, Ramona Karn, Patricia Bäumer, Ronja Bäumer. atth

Ein weiteres Aushängeschild des Vereins ist die Jugendabteilung. Jonas Schmittinger hat den Nachwuchs auf Vordermann gebracht. So sind es derzeit fast 200 Kinder, die beim SCO dem Ball nachjagen, wenn auch noch in den unteren Altersklassen. Doch hier haben die D-Junioren mit dem Einzug ins Kreispokalfinale gezeigt, welches Potenzial in ihnen steckt. Mit einem Projekt an der Siemens-Schule sollen junge Mädchen für den Fußball begeistert werden. Familie Nagy kassierte dafür von Schmittinger ein dickes Lob.

Im Umbruch befindet sich die AH-Abteilung, was Dennis Appelshäuser mitteilte. Der seitherige AH-Chef Heiko Köhler hat den Vorsitz abgegeben, sodass die AH einen personellen Neuanfang ins Auge fasst. Dem Kassenbericht von Rechner Sascha Hinz war zu entnehmen, dass Corona Spuren hinterlassen hat. Hinz, auch Ehrenspielführer des Vereins, konnte in Summe aber verkünden, dass ein Plus erwirtschaftet wurde. Das hängt auch damit zusammen, dass die Olympia mehr Beiträge bei den inzwischen 450 Mitgliedern verbucht. Ihre Zahl sich in den vergangenen sieben Jahren nahezu verdoppelt.

Verdiente Mitglieder geehrt

Langfristige Verbindlichkeiten müssten dennoch abgebaut worden. Sie belaufen sich insgesamt aber nur noch auf gut 20 000 Euro. Die Entlastung erfolgte einstimmig. Bevor unter dem Punkt Verschiedenes Verbesserungsvorschläge geäußert wurden, ehrte die Versammlung zwei verdiente Sportkameraden. Jörg Engelhardt gehört dem SC Olympia seit 40 Jahren an und wurde mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Zum Ehrenmitglied wurde Stephan Vogel ernannt, seit vielen Jahren aktiv im Spielbetrieb der Olympia. Bereits seit Kindesbeinen gehört er dem Verein an.

Erster Stadtrat Alexander Löffelholz leitete als Interimsvorsitzender die Neuwahlen beim SCO. Christian Eichhorn wurde einstimmig im Amt des Vorsitzenden gewählt. Gleiches gilt für Rechner Sascha Hinz. Nach dem Ausscheiden von Jan Schweickert fungiert nun Christian Henkes als neuer Schriftführer. Neben Thomas Jakob übt nun Michael Schmitt das Amt des Kassenprüfers aus.

Eine große Ehre wurde Vorsitzendem Christian Eichhorn zuteil. Erster Stadtrat Alexander Löffelholz verlieh ihm in Vertretung von Landrat Christian Engelhardt die Silberne Ehrennadel des Kreises Bergstraße. Gewürdigt wurde Eichhorns Engagement, der den Verein seit zehn Jahren erfolgreich führt. Christian Eichhorn sei, so Löffelholz, mit der Übernahme des Amtes des Vorsitzenden 2012 ins kalte Wasser geworfen worden. Er habe die Herausforderungen sehr gut gelöst. Eichhorn, auf dem Olympia-Gelände omnipräsent, treibt den Verein mit seinen Ideen immer wieder nach vorne, spornt zu Engagement für den SCO an. Viele Mitstreiter gehören dem Freundeskreis an, der schon seit Kindesbeinen an bei der Olympia gemeinsam Fußball spielt.

Der Tatkraft des Vorsitzenden sei es zu verdanken, dass auch der Generationswechsel beim Traditionsverein vollzogen wurde. Es werde immer schwieriger, einen Verein mit einem so arbeitsaufwändigen Fußballspielbetrieb zu führen. Eichhorn bedankte sich für die lobenden Worte. Er verwies darauf, dass die Arbeit ohne ein gut funktionierendes Vorstandsteam nicht zu bewerkstelligen sei. „Ohne Euch hätte ich es nicht gepackt“, so der 41-Jährige. atth