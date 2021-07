Wenn die Stadt Lorsch ihre älteren Bürger zum Seniorennachmittag einlädt, dann nehmen viele Lorscher diesen Termin gerne wahr. Rund 400 Gäste kamen in den vergangenen Jahren jeweils in die Nibelungenhalle, um sich bei Kaffee und Kuchen, Brezeln und kühlen Getränken in geselliger Runde miteinander auszutauschen und außerdem ein unterhaltsam moderiertes Bühnenprogramm mit Musik, Tanz und

...