Lorsch. Seit fast genau fünf Jahren kümmert sich Jeanette Schröder um Flüchtlinge in Lorsch. Zunächst war die Bensheimerin als Flüchtlingskoordinatorin für diese Aufgabe zuständig, seit 2018 ist Schröder die städtische Integrationsbeauftragte in Lorsch. Ende März legte sie den Stadtverordneten den Jahresbericht des Lorscher Integrationsbüros vor. Die Corona-Pandemie spielt darin, wenig überraschend, eine zentrale Rolle. Das erste Corona-Jahr bewertet Schröder als „ein schlechtes Jahr für die Integration“.

Schröder weist in ihrem Bericht für 2020 auf die besonderen Herausforderungen für ihre Arbeit durch die Auflagen zur Eindämmung der Infektion hin. Denn wie kann Integration in der Isolation funktionieren? Die schon lange andauernde Ausnahmesituation mit den strikten Kontaktbeschränkungen gestaltet sich im Bereich der Integrationsarbeit noch ein bisschen schwieriger als in vielen anderen. Es bestehe „die Gefahr, dass bisher Erreichtes verloren geht“, heißt es in Schröders Bericht.

Mehrzahl stammt aus Eritrea

Die Zahl der Menschen, für die Schröder Ansprechpartnerin ist, hat sich im Laufe der Zeit vergrößert. 180 Flüchtlinge waren 2018 in Lorsch daheim, 350 Geflüchtete lebten 2020 in der Stadt. Die größte Gruppe kommt damals wie heute aus Eritrea: 30 Prozent. Es folgen in der Statistik die Herkunft aus Afghanistan, Syrien und Äthiopien, jeweils zwischen 13 und 15 Prozent. Zu den weiteren Nationen zählen unter anderem Irak, Nigeria, Guinea, Iran, Jamaika, Somalia, Türkei, Pakistan sowie auch Personen ungeklärter Herkunft.

Wegen der Pandemie können auch in Lorsch derzeit keine Räume für den Sprachunterricht genutzt werden. Wenn Deutsch- und Integrationskurse ausfallen oder nur online angeboten werden, können aber sprachliche Hürden nicht weiter abgebaut werden, zeigt Jeanette Schröder auf. Homeschooling und Fernunterricht sei manches Mal auch wegen fehlender technischen Voraussetzungen schwierig. Mit Laptops und Computern seien viele Familien nicht genügend ausgestattet, ausreichendes Datenvolumen müsste zum Teil zugekauft werden.

Arbeit für weniger als 50 Prozent

Auch der Zugang zum Arbeitsmarkt sei „wieder schwieriger geworden“, vermerkt die Fachfrau. Praktika zum Beispiel seien „kaum mehr möglich“. Viele Betriebe hätten zuletzt einen Einstellungsstopp erlassen. Während 2019 zwei Drittel der Männer unter den Geflüchteten Arbeit hatten, lag der Anteil Ende 2020 nur noch bei 46 Prozent. Viele Arbeitsverträge seien wegen Corona gekündigt oder nicht verlängert worden. Die Frauen blieben meist zu Hause, heißt es im Kapitel „Arbeitsmarkt“.

Die Pandemie habe auch die Themen in den Beratungen des Integrationsbüros bestimmt. Der Verlust der Arbeitsstelle, die Befürchtungen, dass die Kinder in der Schule abgehängt werden und die „noch angespanntere Lage auf dem Wohnungsmarkt“ führten inhaltlich die Liste der Beratungen an. Im ersten Quartal vorigen Jahres seien die Mitarbeiterinnen des Integrationsbüros „noch sehr optimistisch“ gewesen, dass die angedachten Konzepte aufgehen werden, informiert Schröder. Zahlreiche Maßnahmen und Veranstaltungen zur Integration Geflüchteter aber „wurden vollständig ausgebremst“.

Die Arbeit sei aus dem Home-Office heraus geleistet worden. Beratung und Unterstützung musste – anders als zuvor im direkten Kontakt im Stadthaus-Büro am Kaiser-Wilhelm-Platz – überwiegend mit Hilfe von Telefon, E-Mails und WhatsApp laufen. Gerade wegen sprachlicher Barrieren sei das nicht immer leicht, so Jeanette Schröder. Zumal manche anderen Behörden ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar waren.

Besonders schmerzlich ist die Tatsache, dass auch der Sport als Möglichkeit der Integration wegfällt. Mit Michael Taslikis und Abraham Tekle waren über ein Landesförderprogramm zwei Sportcoaches in Lorsch tätig. 2020 sollten Angebote neu konzipiert und „Geflüchtete aus Privatwohnungen mehr angesprochen werden“, teilt Schröder mit. Da aber auch bei vielen Vereinen der Sport zum Erliegen kam und ein Ende der Pandemie nicht absehbar, stellten beide Sportcoaches ihre Tätigkeit für 2021 zunächst ein.

Mehr Zuzüge als Wegzüge

Schröder informiert auch über Zu- und Wegzüge. Erstere überwogen zahlenmäßig. Während 58 Personen im Vorjahr Lorsch verlassen haben, sind 67 neue Geflüchtete gekommen, zudem wurden 16 Kinder geboren. Knapp 200 Personen leben in Gemeinschaftsunterkünften, die große Mehrzahl der anerkannten Asylberechtigten wohnt in Privatunterkünften. Über die Aktion „Vermiete doch an die Stadt“ sei im vorigen Jahr leider nur ein Einzimmerappartement gewonnen worden, bilanziert Schröder. In der ersten Corona-Welle blieben die Lorscher Gemeinschaftsunterkünfte verschont, Ende vorigen Jahres war das anders. Wohneinheiten seien unter Quarantäne gestellt worden, sobald ein Flüchtling positiv getestet wurde, so Schröder. Insgesamt standen sechs Wohneinheiten unter Quarantäne.