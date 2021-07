Schulleiter Hans Neumann geht, Jutta Rothfritz übernimmt

Von Nina Schmelzing

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Lorsch. Eine große Abschiedsfeier gab es gestern im Kirchgarten am Wingertsberg. Ausgerichtet wurde sie für Hans Neumann. Denn der Leiter der Wingertsbergschule genießt ab August seinen Ruhestand. Der 63-Jährige, der mehr als 20 Jahre lang an der Lorscher Grundschule tätig war, wurde von seinem großen Kollegium mit zahlreichen sehr herzlichen und aufmunternden Glückwünschen für seine neue Lebensphase bedacht. Zur Überraschung vieler Gäste hatte Stefanie Werle-Wittmann im Namen des Schulamts aber nicht nur die Urkunde zur Versetzung von Hans Neumann in den Ruhestand mitgebracht. Zum Schluss der Feier gab es eine Urkunde zum Unterschreiben auch für Jutta Rothfritz. Denn sie wird ab August die Amtsleitung als Nachfolgerin übernehmen, zunächst kommissarisch.

(Ausführlich wird der BA in der Freitagausgabe berichten.)