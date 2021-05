Für Hans Neumann ist die Schulzeit in Kürze vorbei. Ab August ist der Leiter der Wingertsbergschule in Pension, der seit 1998 an der Lorscher Grundschule beschäftigt ist.

Pädagogen mit jahrzehntelanger Arbeit sind dort nicht ungewöhnlich. Sein Vorgänger Berthold Thiede brachte es auf insgesamt 17 Jahre, Vorvorgänger Michael Fettel war in der Funktion als Schulleiter sogar 22 Jahre lang

...