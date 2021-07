Schüler, die Hausaufgaben und Referate mit der Textverarbeitung Word ansprechend erstellen wollen, können das in einem Kurs der Kreisvolkshochschule am 26. und 27. Juli, je von 9 bis 12 Uhr, in Lorsch lernen. Vermittelt wird alles – vom Erstellen, Formatieren und Speichern von Texten über Rechtschreibhilfe, Silbentrennung bis zur Nummerierung in Texten.

Ergänzend zur Textverarbeitung

