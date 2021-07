Um die Schülerbetreuung gab es zuletzt Diskussionen. An der Wingertsbergschule wird sie seit gut 20 Jahren von einem Verein auf die Beine gestellt – und die Plätze sind sehr begehrt. In diesem Frühjahr war die Nachfrage so groß, dass 40 Familien eine Absage erhielten. Einige Eltern, die leer ausgingen, forderten, es müsse Veränderungen an der Schule geben (BA berichtete). Inzwischen zeichnet

...