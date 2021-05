Schnitzel und Bier in der Wandertüte

Die Fußballabteilung der Turnvereinigung hatte die Bevölkerung in diesem Jahr zu einer etwas anderen Vatertags-Feier eingeladen: mit Gesichtsmaske, unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften und überprüft vom Ordnungsamt. Statt beim Wandern durch die Landschaft an verschiedenen Standorten einzukehren, lautete das Motto diesmal: „Vatertag to go“. Will heißen: Speisen und Getränke wurde

...