Einen Kurs „Tastaturschreiben“ bietet die Kreisvolkshochschule in Lorsch an und richtet sich damit besonders an Schüler. Wer mit zehn statt nur mit zwei Fingern arbeiten könne, werde mit Referaten und Hausaufgaben meist schneller fertig.

Im Kurs wird vermittelt, wie Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen der PC-Tastatur mit allen Fingern blind zu greifen sind. Dabei wird mit Word

...