Sax’n Guitar in der Lorscher Stadtmitte

Lorsch. Eine ungewöhnliche Zusammenstellung präsentiert das Duo Sax’n Guitar“ beim Platzkonzert am morgigen Sonntag, 22. August, ab 15.30 Uhr vor dem Alten Rathaus in Lorsch. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem Duo von Rainer Michels und Hans-Jürgen Boysen-Stern um einen Saxofonisten und um einen Gitarristen.

In ihrer Pressemitteilung kündigen die beiden dynamische wie stimmige Interpretationen aus Jazz, Rock und Pop an. Dazu gehören bekannte Beatles-Nummern ebenso wie Swing-Oldies oder lateinamerikanische Standards.

Die Gitarre ist stark rhythmusgebend, während das Saxophon für die melodischen Elemente zuständig ist. Die beliebten Lorscher Platzkonzerte 2021 gehen damit nach langer Corona-Pause in die vierte Runde. Die Platzkonzerte werden organisiert vom Heimat- und Kulturverein mit Unterstützung der Stadt. Sie finden in den Monaten Mai bis September in der Regel alle zwei Wochen vor dem Alten Rathaus statt. red