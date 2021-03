Lorsch. Kultur muss weiter warten. Erneut wird es jedenfalls nichts mit dem erhofften Starttermin des Spielbetriebs für das Theater Sapperlot. Nachdem gestern per Bund-Länder-Beschluss eine Verlängerung des Lockdown bis zum 18. April festgeschrieben wurde, mussten auch die Lorscher Theatermacher wieder umplanen, zum wiederholten Mal. Der bereits mehrfach verschobene und zuletzt für April vorgesehene Re-Start ist damit noch einmal vertagt.

Innerhalb kurzer Zeit wird sich nichts bessern. Bis sie das beliebte Kulturprogramm des Theaters wieder genießen können, muss das Publikum noch einmal lange Geduld beweisen. Hans-Peter Frohnmaier kündigte gestern die Neuaufnahme des Bühnenbetriebs für den September an.

Die Formation „Dreiviertelblut“ wird dann am 10. September den Auftakt machen. Die siebenköpfige Band tritt im Rahmen des Sommerfests auf, das gemeinsam mit dem Kultursommer Südhessen und dem Förderverein Sappalostra veranstaltet wird. Bekannt ist die Band für moderne Stimmungsmusik auf bayerische Art. Versprochen wird „folklorefreie Volksmusik“.

Auftakt in Lorsch geplant

Zu erleben sein soll das Programm von Dreiviertelblut, das „Diskothek Maria Elend“ heißt, wieder am angestammten Platz, das heißt im Lorscher Theater in der Stiftstraße. Gegen Gastspiele haben die Theatermachen auch in Zukunft nichts einzuwenden. Die Einhäuser Mehrzweckhalle als großräumige Alternative, wurde im vorigen Jahr gerne und erfolgreich für eine ganze Reihe von Auswärtsspielen genutzt. Längst aber haben die Sapperlots in die eigene Haustechnik investiert und ihr Theater mit Raumlüftern aufgerüstet. 13 Geräte verhindern die Ausbreitung infektiöser Aerosole.

Wie genau das Programm ab September weiterlaufen wird, das werde gerade erarbeitet, berichtet Frohnmaier. Im April sollten unter anderem so gefragte Künstler wie Andreas Rebers und Travestiestar Elke Winter auftreten. Auch Tina Teubner, Gardi Hutter und das Duo Carrington-Brown waren bereits verpflichtet. Direkt nach Ostern sollte die Theatersaison mit Musikcomedy der Formation „Die Feisten“ beste Unterhaltung bieten – diese haben nun bereits für Mai 2022 zugesagt.

Tickets bleiben gültig

Für jeden wird nun ein Auftritt zu einem späteren Zeitpunkt vereinbart. Dass die erneut nötige Verschiebung die Terminfindung für die Künstler, ihre Agenturen, die Theater und nicht zuletzt das Publikum nicht einfacher macht, ist klar. Schließlich werden nicht nur in Lorsch, sondern auf allen Bühnen neue Terminpläne erstellt. In der Pandemie heißt es, auch bei diesem Thema schnell zu sein. Sicher ist immerhin: Alle Tickets behalten ihre Gültigkeit, so das Sapperlot.

Natürlich sei es auch eine Überlegung gewesen, schon im Mai zu starten, mehr Openair-Veranstaltungen zu versuchen sowie vielleicht die Sommermonate zu nutzen, die üblicherweise spielfrei sind, bestätigt Hans-Peter Frohnmaier auf Nachfrage. Die Lorscher haben sich nach den vielen Erfahrungen mit immer neuen Verschiebungen wegen Corona dann aber doch dafür entschieden, das erste Halbjahr schweren Herzens abzuhaken.

Eine „gewisse Verlässlichkeit“ und eine Vorlaufzeit seien schließlich unabdingbar für das qualitätsvolle Programm, für welches das Sapperlot steht. Ein finanzielles Desaster zu vermeiden, sei für alle Seiten sinnvoll. In wenigen Tagen sollen alle neuen Ersatztermine stehen. Länger als bis zum Auftakt mit „Dreiviertelblut“ im September soll die Zwangspause nicht mehr dauern, so der Sachstand gestern.