Saisonstart in Lauresham lockte mehr als 1500 Besucher an

Lorsch. Einmal ausprobieren, wie treffsicher man mit Pfeil und Bogen ist – das reizt nicht nur jedes Kind. Auch viele Erwachsene ergreifen eine solche Gelegenheit gern. Zum Saisonstart in Lauresham gab es sie. Fünf Schuss waren für zwei Münzen der Lauresham-Währung Obol zu haben. Beim Schießen mit dem Langbogen, angeleitet von Jens Schabacker, hatten manche Jungs und Mädchen sogar mehr Erfolg als ihre Papas, die ihnen helfen wollten, dann aber an der Scheibe deutlich vorbei zielten.

„Cool“, fanden Lasse und Matis das Bogenschießen ebenso wie ihre Eltern. Und es war nicht das einzige Mitmach-Angebot im Freilichtlabor, das Familien lockte. Richtig arbeiten konnte man zum Beispiel bei Bernd Keilwerth. Der Handwerksmeister hatte unter anderem einen Schleifstein und eine Wippdrehbank mitgebracht, Eltern und Kinder konnten im Zweierteam Drechseln und die Späne fliegen lassen. Teilnehmern, die zuvor noch leicht fröstelnd im kalten Wind in Lauresham unterwegs waren, wurde dabei sehr schnell sehr warm und Muskelkater dürfte mancher am nächsten Tag ebenfalls verspürt haben. Eine Auswahl selbst gedrechselter Schalen war an Keilwerths Stand zu bewundern.

Wie kostbar ein schönes und wärmendes Gewand gewesen sein muss, kann man sich kaum vorstellen, wenn man gewohnt ist, Kleidung nach Belieben und jederzeit kaufen zu können. Die Textilherstellung dauerte jedenfalls eine halbe Ewigkeit. Man brauchte in Lauresham nur Brigitte Berndt zuzuschauen, um einen Eindruck davon zu bekommen. Sie stand mit einer Handspindel vor dem Weberhaus. Zuvor war die Schafwolle bereits gewaschen, gezupft und gekämmt worden, nun wurde sie Zentimeter um Zentimeter von Berndt zum Faden gedreht. Fingerspitzengefühl und Übung seien nötig, damit das gelingt, berichtete Berndt, die ihre Spinnkunst bald wieder im Freilichtmuseum Oerlinghausen in Nordrhein-Westfalen präsentiert.

Dass das Mittelalter trotzdem nicht grau, sondern bunt war, das erfuhr, wer den Färberinnen bei der Arbeit über die Schulter schaute. Abgesehen von Tiefschwarz konnte fast jede Farbe hergestellt werden, wenn das entsprechende Kleingeld vorhanden war, informierte Patricia Scheuermann. Gedeckte Farben gab es aus Brennnesseln und Zwiebelschalen für einfache Leute, teures Rot, hergestellt mit Hilfe von Kermesläusen, konnten sich nur sehr Betuchte leisten.

Superintelligente Schweine

Beliebt bei den meisten Besuchern sind die Lauresham-Tiere. Die freilaufenden Gänse und Hühner hatten sich beim Publikumsandrang zum Saisonstart zwar in ruhigere Ecken des Geländes verzogen. Eines der Düppeler Weideschweine aber, ganzjährig an der frischen Luft, konnte man ausgiebig aus der Nähe beobachten. „Superintelligent“ seien die Tiere, versicherte eine Mitarbeiterin. Auch den Schafen war die Menge der Gäste egal.

Auf dem Schlitten durchs Gelände

Für noch mehr Begeisterung bei Kindern sorgte das Angebot, sich auf einem Sommerschlitten durch Lauresham zu bewegen, gezogen vom Ochsen Don. „Ein Highlight“, sagt Lauresham-Leiter Claus Kropp, der sich mit dem Saisonstart und der Zahl von über 1520 Besuchern sehr zufrieden zeigt. Dass das Publikumsinteresse groß war, ließ sich schon weit vor Lauresham erkennen. In der Odenwald-Allee standen zahlreiche Autos und auf dem Karolingerplatz blieb kaum ein Parkplatz frei.

Gut nachgefragt wurden auch die neuen Lauresham-Münzen. Zum bereits bekannten Denar sind Solidus und Obol hinzugekommen. Alle drei sind offenbar auch als Sammlerstücke begehrt. Denn nur 80 Prozent der erworbenen Münzen wurden in Lauresham gleich wieder ausgegeben, an Aktionsständen oder um pflanzengefärbte Wolle, Holzlöffel und Armreifen aus Horn zu kaufen. Wer sie noch einlösen will, kann das problemlos tun, denn sie sind auch beim nächsten Besuch noch gültig.