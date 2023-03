Sägen, Schnitzen, Steineklopfen – in Lauresham war überall Betrieb

Wann hat man schon mal die Muße, sich ein kleines Schmuckstück zu schnitzen – aus einem Rinderknochen? Bei einem Besuch in Lauresham zum Beispiel. Am Sonntag wurde die neue Saison im Freilichtlabor eröffnet. Zum Auftakt war der Eintritt frei. Zahlreiche Familien nutzten das Angebot an Aktionen zum Zuschauen und Mitmachen. Lernen konnte man über die Karolingerzeit und das frühe Mittelalter jede

...