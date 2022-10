Roboter hilft Ärzten in Lorsch bei der OP

Lorsch. Bei Knieoperationen können die Ärzte in der Schön-Klinik seit einigen Wochen auch auf die Hilfe eines Roboters zurückgreifen. Zur Verfügung steht ihnen ein hochpräzises Robotiksystem namens CORI der Firma Smith + Nephew. Die orthopädische Fachklinik gehört zu den ersten Kliniken in Deutschland, die das neuartige System nutzen.

Kein Knie gleicht dem anderen

CORI ermöglicht während der Operation eine computer- und robotergestützte Vermessung und Positionierung der Knieprothese, die dadurch individuell auf die Anatomie des Patienten abgestimmt werden kann. Damit hält die Künstliche Intelligenz Einzug in den OP. „Deutschlandweit werden jährlich etwa 200 000 neue Kniegelenke eingesetzt. Der Grund hierfür ist meist eine fortgeschrittene Arthrose“, so Emre Nazli, Klinikgeschäftsführer in Lorsch. Trotz der hohen Zahl an Operationen handelt es sich aber nicht um einen Routineeingriff, da jeder Eingriff ein individuelles Vorgehen erfordere, denn kein Knie gleicht dem anderen. Die Schön-Klinik ist als Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung zertifiziert. Die Unterstützung durch das Robotiksystem ermöglicht es Ärzten, noch präziser arbeiten können.

„Der neue digitale Kollege operiert natürlich nicht selbst, sondern assistiert unseren Chirurgen und Chirurginnen“, ergänzt Nazli. „Bei einer Knieoperation muss man zahlreiche individuelle Faktoren wie beispielsweise die Gelenkgröße und Gelenkform, die Beinachse und die Bandspannung beachten. Nur wenn hier sorgfältig gearbeitet wird, profitieren Patientinnen und Patienten langfristig von ihrer Knieprothese“, erklärt Prof. Dr. Georg Köster, Ärztlicher Direktor und Leiter des Fachzentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie.

Mehr Information durch Hightech

„Seit Neuestem stehe ich gemeinsam mit unserem Robotiksystem im OP und bin begeistert von dem enormen Informationsgewinn und der Präzision: Durch Kamerafixpunkte am System und ein Hightech- Handstück wird das Knie digital abgetastet und detailliert auf einem Monitor dargestellt. Mit diesen einzigartigen Informationen können wir dann das geeignete Implantat auswählen und dessen Einsatz exakt planen sowie durchführen“, so Köster.

Für Patienten sei es oft schwer vorstellbar, wie eine derartige Technik funktioniere. Daher plant man in Lorsch, bald eine Präsenzveranstaltung anzubieten, bei der Interessierte den Roboter kennenlernen und gegebenenfalls selbst Hand am Kniemodell anlegen können.

Die Schön-Klinik als Spezialklinik für die Behandlung von Muskel-Skelett-Erkrankungen – Orthopädie, Unfall-Chirurgie, Wirbelsäulen-Chirurgie sowie Schulter-Chirurgie und Sporttraumatologie – deckt das gesamte Spektrum von Erkrankungen und Beschwerden des Bewegungsapparates ab. Rund 280 Mitarbeitende versorgen jährlich etwa 17 000 Patienten ambulant wie stationär.

Die hohe Qualität der Leistungen werde regelmäßig von unabhängiger Seite bestätigt. Als erstes Endoprothetik-Zentrum in der Rhein-Neckar-Region wurde die Lorscher Klinik zertifiziert und trägt seit 2015 das Siegel Endoprothetik-Zentrum der Maximalversorgung. Seit 2021 ist die Fachklinik zudem als Wirbelsäuleneinrichtung zertifiziert. red