Mit dem Thema „Wertschöpfung mit Zukunft in der Landwirtschaft“, beschäftigt sich der Leiter des Freilichtlabors Lauresham, Claus Kropp, bei einem Vortrag am Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr im Museumszentrum Lorsch. Das Thema sei bei weitem nicht nur für Landwirte interessant heißt es in einer Presseankündigung. Es gehe um eine „Agrarwirtschaft der Vernunft“.

Der Vortrag steht in

...