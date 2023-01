Die Pfarrgemeinde St. Nazarius hatte ihre Gottesdienstordnung am Donnerstag aus aktuellem Anlass geändert. An dem Tag, an dem Papst Benedikt in Rom beigesetzt wurde, hatte Pfarrer Michael Bartmann Katholiken in Lorsch zu Ehren des prominenten Verstorbenen zu einem Requiem eingeladen.

„Ein Kirchenvater“

Bartmann zitierte unter anderem eine Äbtissin, die – wie manche andere

...