Radtour der Altersturner

Lorsch. Die Sommerzeit ist für die Mitglieder der Altersturner der Lorscher Turnvereinigung eine Zeit der Aktivitäten im Freien. Dazu gehören auch immer wieder Touren mit dem Fahrrad. Jetzt haben sie beschlossen, am 1. September mit dem Drahtesel durch den Lorscher Wald zu fahren. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr am Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in der Nibelungenstraße. Karl Friedrich Lammel hat eine Tour über rund 90 Minuten geplant mit abschließendem gemeinsamen Essen im Restaurant im Olympia-Clubhaus. Mitglieder, die nicht die Stahlross-Tour mitfahren können, sind zum Abendessen in gemütlicher Runde gerne gesehen. ml

