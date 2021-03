Lorsch. Der Lorscher Fahrradclub ADFC ruft zur Teilnahme an einem Runden Tisch auf. „Verkehrswende“ soll das Thema sein. Fahrradpolitik sei die Zusammenführung von Klimaschutz, menschenfreundlicher Stadtentwicklungspolitik und Verbesserung der Lebensqualität“, zitiert der Lorscher ADFC-Sprecher Wim Roukens die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, weil sie ein fortschrittliches Verkehrsprojekt gestartet habe.

Auch eine Studie der Weltgesundheitsorganisation und eine Untersuchung des Zentrums für Gesundheit in Köln, zeigten, dass Radfahren Gesundheit positiv beeinflusse, so der ADFC. Die bewirkte Senkung des Bluthochdrucks, Verminderung von Herz-Kreislauferkrankungen, Stärkung des Immunsystems durch eine fahrradfreundliche Infrastruktur könnten auch Gesundheitskosten „erheblich“ senken.

Der Ausbau der Fahrradinfrastruktur gehöre zu den rentabelsten Investitionen, die eine Kommune tätigen kann, verweist Roukens auf Untersuchungen aus Amsterdam. Die Ausgaben für eine verbesserte Fahrradinfrastruktur förderten die Zunahme des Radverkehrs. Dies spare Folgekosten des motorisierten Individualverkehrs.

Vorteile für alle Lorscher

Es gehe nicht nur um eine bessere Infrastruktur für Radfahrer, sondern um Vorteile für alle Einwohner einer Kommune, heißt es daher vom ADFC. Auch hierzulande gebe es aufgeschlossene Planer und Amtsleiter, die dies erkannt haben und zeigen, wie gute Ideen im Stadtverkehr durch praktikable Lösungen realisiert werden können und das soziale Leben in der Stadt dadurch an Qualität gewinnt. Das Internationales ADFC-Symposium unter dem Motto „Innovative Radverkehrslösungen“ gibt im Internet einen Eindruck davon.

„Der Lorscher ADFC-Verkehrsausschuss will nicht noch einmal 30 Jahre warten, bis sinnvolle und konkrete Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs in die Tat umgesetzt werden, wie dies zur Zeit passiert mit der Realisierung einer neuen Weschnitzbrücke am Weschnitz-Betriebshof“, teilt Roukens mit. Schon 1992, im ersten vom Bergsträßer Kreistag verabschiedeten Kreisradkonzept, hieß es, dass, “ aufgrund des zunehmenden Radverkehrs ... eine Erneuerung der Weschnitzquerung am Weschnitzbetriebshof sehr sinnvoll ist“, so Roukens. Zur Zeit ist die Planung für eine neue Brücke für den Rad- und Fußgängerverkehr am Weschnitzbetriebshof angelaufen.

Im Jahr 2022 dürfte mit dem Bau und der Fertigstellung der neuen Brücke zu rechnen sein - 30 Jahre also nach der ersten Erwähnung im Radkonzept des Kreises Bergstraße, unterstreicht der ADFC.

Der Verkehrsausschuss der Ortsgruppe Lorsch des ADFC ist der Auffassung, dass nur durch die Mitwirkung von vielen interessierten und betroffenen Bürgern eine Verkehrswende möglich ist. Aus diesem Grund lädt er alle interessierten Lorscher ein, mit dem ADFC-Lorsch am Runden Tisch zusammenzuarbeiten und so mit dazu beizutragen, dass eine Verkehrswende realisiert werden kann.

Als Termin hat der ADFC den 11. März (Donnerstag) ausgewählt. Wegen Corona wird das erste Treffen digital stattfinden. Den Zugangscode für die Videokonferenz erhalten interessierte Teilnehmer unter der Nummer 0175/504 22 58 bei Wim Roukens, dem ehrenamtlicher Fahrradbeauftragten des Kreises Bergstraße. red