Rabbits schnitzen sich „Mister Tabak“

Lorsch. Es war vor allem der Blick nach vorne, der die Lorscher Rock´n´Rabbits bei ihrer diesjährigen Jahreshauptversammlung umtrieb. Denn neben den standardmäßigen Berichten und Wahlen der Teams ging es „endlich mal wieder“ um einen Umzug. Zwar ist selbstverständlich noch nicht ein Fastnachtsumzug in greifbarer Nähe, doch auch die Teilnahme am Kerwe-Umzug in Einhausen füllte die Mitglieder von Lorschs jüngstem Fastnachtsverein mit Vorfreude.

Gemeinsam wurde die Teilnahme geplant und über reimende Sprüche nachgedacht. Und auch die Eröffnung der eigenen Fastnachts-Kampagne am Samstag, 12. November, nur ein paar Wochen später sorgte für Gesprächsstoff. Zumal das Team der Brauchtumspflege um Vorsitzende Sabrina Scheller ankündigte, dass es an einer besonderen Figur arbeitet. Zu viel sollte noch nicht verraten werden, doch die ersten Einblicke brachten einige Mitglieder zum Staunen.

Zur Lorscher Tabaktradition

Die Fastnachter der Lorscher Rabbits (rechts mit der typischen Hasenmaske) schnitzen jetzt eine Figur, die sie Mister Tabak nennen werden. © Hoffmann-Walter

So ist das Team derzeit dabei, aus einem Holz-Rohling eine Maske zu schnitzen. „Wir sind dabei, einen Mr. Tabak entstehen zu lassen. Eine mystische Figur passend zu Lorsch und seinem traditionellen Tabak-Anbau“, hieß es. Liebevoll bearbeitetes Holz, kunstvoll bemalt und mit einem selbst-gestalteten Kostüm ergänzt soll eine Legende zum Leben erwecken, die die Rock´n´Rabbits durch die Kampagne 2022/23 begleitet.

„Sicherlich sind wir keine Profis. Und das wird man der Maske im direkten Vergleich zu unseren Hasen-Masken natürlich ansehen. Trotzdem macht es viel Spaß, das Handwerk des Maskenschnitzens genauer kennenzulernen und gleichzeitig etwas über die Lorscher Geschichte zu lernen,“ sagt Scheller über die Arbeit des Teams. Wann genau Mr. Tabak zum ersten Mal öffentlich auftritt und seine Geschichte präsentiert, ist noch eine Überraschung. Klar ist aber, dass er – sollte es Umzüge geben – die Rabbits bei ihren Auftritten begleiten und eine besondere Rolle einnehmen wird.

Narrenbaum geschmückt

Selbstverständlich fehlte auch der Blick zurück bei der Versammlung nicht. In der vergangenen Kampagne gab es Fastnachts-Stimmung im kleinen Kreis, aber doch mit Kostümen und kleinen Highlights. Genannt wurde zum Beispiel das Schmücken des Narrenbaums an der katholischen Kirche, eine närrische Schatzsuche durch Lorsch für die Kinder des Vereins und eine Online-Bierprobe mit der baden-württembergischen Bierkönigin Irina Hansmann.

Und auch jenseits der Fastnacht standen einige Vereinstreffen an: Das Liedgut der 50er und 60er Jahre wurde beim Besuch eines Konzerts auf dem Birkengarten-Festival gepflegt, es gab ein sommerliches Treffen bei den Klosterspatzen und fleißige Vereinsmitglieder, die die Hasen beim diesjährigen Stadtradeln vertreten haben.

Genauso bunt und vielfältig soll auch im kommenden Jahr das Vereinsleben gestaltet werden. Die Versammlung hat gemeinsam einige Ideen ausgearbeitet, die nun im Laufe der kommenden Monate umgesetzt werden. Die Entlastung des Vorstandes sowie die Berichte in Sachen Finanzen und Co waren recht schnell abgehandelt, da es wenige Rückfragen und Diskussionsbedarf gab.

Auch die Zusammenstellung der einzelnen Teams bleibt nach der Jahreshauptversammlung der Rabbits weitgehend unverändert und wurde einstimmig bestätigt – damit blieb mehr Zeit für vorfreudige Planungen und gemeinsame Erinnerungen.