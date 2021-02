Lorsch. Zur Kläranlage und den Stellungnahmen einiger Fraktionen dazu meldet sich die Parteilose Wählerschaft (PWL) zu Wort. Die Fraktion um Vorsitzenden Christian Walter fordert mit Blick auf die von den Bürgern zu tragenden Abwassergebühren mehr Informationen, kritisiert, dass über Lösungsalternativen zur eigenständigen Renovierung der Anlage noch nicht in Parlament und Ausschüssen berichtet wurde – und hat zum Thema eine Reihe von Fragen an den Magistrat gerichtet. Bislang seien diese noch nicht beantwortet worden, so gestern auf Nachfrage Rudi Häusler (PWL).

Richtig sei, dass im Jahr 1992 mit Stimmen der SPD und PWL gegen die CDU für den Erhalt der eigenständigen Lorscher Kläranlage gestimmt wurde. Die damaligen CDU-Bürgermeister von Bensheim, Lorsch und Einhausen hätten bezüglich einer gemeinsamen Kläranlage aus Lorscher Sicht nicht eine Lösung präsentieren können, die alle Bedenken und Zweifel bei SPD und PWL bezüglich der finanziellen Seite und der künftigen Belastung der Bürger, ausgeräumt habe, schreibt die PWL in einer Mitteilung. Es sei müßig, sich hierüber heute noch den Kopf zu zerbrechen. Angesichts der jetzt in Rede stehenden Investitionssummen sollte nach vorn geblickt werden, um zu klären, wie es künftig weitergeht.

Während sich die PWL-Fraktion um die Abwassergebühren der Lorscher Bürger in den nächsten Jahren sorge, „werde von der CDU mit diesem Thema ganz offensichtlich Kommunalwahlkampf betrieben“, heißt es von der PWL-Fraktion.

Bisherige Infos reichen nicht

Richtig sei auch, dass das Thema Renovierung der Kläranlage seit Sommer 2019 bekannt ist und auch im Parlament dargestellt wurde, so die PWL. „Uns reichen aber die Ausführungen, die bislang von Bürgermeister und Magistrat geliefert wurden, nicht“, unterstreicht die PWL. Denn: „Weder Alternativen zur selbständigen Renovierung, noch eine belastbare Kalkulation hinsichtlich der künftigen Gebühren oder Beiträge, die die Bürger in dem einen oder anderen Fall zu tragen haben, wurden bislang vom Bürgermeister und Magistrat aufgezeigt.“

Die städtischen Gremien und die Bürger sollten aber wissen, wohin die finanzielle Reise geht, bevor Entscheidungen getroffen werden, so die PWL. „Zumal uns 2019 16 Millionen Euro als Investitionssumme präsentiert wurden und nun bis 2024 25 Millionen Euro ausgegeben werden sollen.“ Es sei legitim, ja sogar die Pflicht der von den Bürgern gewählten Vertreter, den Sachverhalt zu hinterfragen. Das habe die PWL getan, nachdem auch in den übrigen Zusammenkünften und Sitzungen, „keine ausreichenden Informationen von Bürgermeister und Magistrat geliefert wurden“.

Erfahren wolle man, ob es neben der eigenständigen Renovierung noch andere Lösungen gibt – und wenn ja, wie diese aussehen und wie sie sich finanziell auswirken würden, schreibt die PWL, die auch wissen will, warum in Parlament oder den Ausschüssen oder im Zuge der Haushaltsplan-Beratung bislang keine Erläuterungen dazu gegeben wurden.

„Seit der ersten Information über die Sanierung der Kläranlage sind nun fast zwei Jahre vergangen. Es wäre also für den Bürgermeister (CDU) genügend Zeit gewesen, von sich aus auf die Punkte, die uns bewegen, einzugehen“, meint die PWL. Da im Entwurf des Haushaltsplans 2021 für eine „Weitergehende Mischwasserbehandlung plötzlich“ 5,32 Millionen Euro als zusätzliche Investitionen aufgetaucht seien, habe man im Rahmen der Etatberatung eine Reihe von Fragen an den Magistrat gestellt, die bisher noch nicht beantwortet wurden.

Der ursprüngliche Aufwand der Investition von 16 Millionen Euro liegt inzwischen bei rund 25 Millionen Euro, listet die PWL auf und fragt: Wie belastbar ist diese Zahl? Ist dies das Ende der Fahnenstange oder kommen hier noch weitere Kosten auf uns zu? Was verbirgt sich konkret hinter den nachstehenden Zahlen?

Ist ein Aufschieben möglich?

5,32 Millionen Euro seien für weitergehende Mischwasserbehandlungen auch im Mehrjahresinvestitionsplan aufgeführt, 4,93 Millionen Euro Tiefbaumaßnahmen, vier Millionen Euro Erwerb Gebäude/ Grundstück, schreibt die PWL. „Wie schlimm gestaltet sich die aktuelle Situation? Wenn man die Kosten der kommenden Jahre betrachtet, scheinen der Bau und die Technik marode zu sein“, so die PWL. Und weiter: „Welche Gutachten belegen diese Situation beziehungsweise von wem wurden sie erstellt? Welche Investitionen müssen tatsächlich getätigt werden, um eine aktuelle Weiternutzung der Anlage unter Einhaltung der aktuellen Richtwerte zu ermöglichen? Welche Investitionen können noch aufgeschoben werden und in welchem zeitlichen Horizont? Welche Alternativen wurden geprüft und bewertet? (Zum Beispiel Anschluss an vorhandene fremde Entsorgungssysteme/Anwerbung von Kommunen zur gemeinsamen Nutzung unserer Kläranlage).“

Erfahren wollen die Fraktionsmitglieder auch, ob der Neubau der Spurenstoff-Eliminations-Stufe tatsächlich nötig ist. Und welche Pflichten sich ergeben, um den Zuschuss von rund 50 Prozent zu erhalten.

Die vorgenannten Zahlen seien für sie „nicht nachvollziehbar beziehungsweise zu verifizieren“, so die PWL. „Wir erwarten eine zeitnahe Offenlegung der genauen Kosten nach Priorität beziehungsweise Notwendigkeit und Beantwortung unserer Fragen“, fordert die Fraktion um Christian Walter. Die Informationen sollten allen Fraktionen vorgelegt werden.

Das Thema sei – weil die Bürger für die Finanzierung aufkommen müssen – so wichtig, dass in einer Bürgerversammlung Erläuterungen gegeben werden sollten, auch wenn das gegenwärtig wegen der Coronaauflagen nicht ohne weiteres möglich ist. sch/red