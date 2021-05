Publikum beim Open-Air-Festival in Lorsch willkommen

Lorsch. Ein Meisterstück wird in Lorsch gefeiert. Als sich noch kaum jemand vorstellen konnte, wieder Großveranstaltungen auszurichten, hat sich die Klosterstadt für die Ausrichtung eines Open-Air-Festivals beworben. Das Engagement wurde belohnt. Die Höchstsumme von 40 000 Euro wird jetzt aus dem hessischen Förderprogramm „Ins Freie“ gezahlt (BA berichtete). Gestern wurden die Namen der ersten Künstler bekanntgegeben, die in der Festival-Zeit ab 26. August in Lorsch zu erleben sind – auf der Bühne der Klosterwiese, live.

Noch sind zahlreiche Einzelheiten zu erarbeiten. Wie die Pandemie-Lage in gut drei Monaten ist, weiß schließlich keiner. Sicher aber ist: Das Angebot wird sehr vielfältig sein. Für Auftritte mit bekannten Gäste sorgt Hans-Peter Frohnmaier vom Theater Sapperlot. Er holt zum Beispiel das Comedy-Duo Mundstuhl ebenso nach Lorsch wie den Kabarettisten Florian Schröder, der zuletzt für viel Aufmerksamkeit sorgte. Neue bayerische Volksmusik hat die Formation Dreiviertelblut dabei, mit Soul und arabischer Lyrik will Masaa begeistern.

Insgesamt acht Abende werden die Theatermacher gestalten. Das Jubiläum zum zehnjährigen Bestehen des Bergsträßer Poetry-Slam wird genauso wie der Kleinkunstpreis „Lorscher Abt“ diesmal unter freiem Himmel vonstatten gehen. Lorscher Vereine – der Männergesangverein Germania etwa und der junge Verein Dezibel – kümmern sich ebenfalls mit Beiträgen darum, dass es wieder Kultur zum unmittelbaren Dabeisein gibt.

„Riesig“ seien die Ideen, „sensationell“ die Fördersumme, freute sich gestern Bürgermeister Christian Schönung. Das Festival werde „kulturelles Leben“ zurückbringen. Man dürfe „stolz“ auf das Erreichte sein. 18 Tage wird das Open-Air-Festival laufen. Ein passender Name werde noch gesucht, so Kulturamtschefin Gabi Dewald. Der bisherige Arbeitstitel könne andernfalls falsche Erwartungen wecken, räumte sie ein.

Es ist schließlich nicht damit zu rechnen, dass Corona im August keine Rolle mehr spielt. 240 Zuschauer sind nach derzeitigem Sachstand aber mindestens erlaubt. Weiter sinkende Inzidenzzahlen lassen auch auf deutlich mehr Publikum bis dahin hoffen.

Das Lorscher Festival werde keine „totale Remmidemmi“-Veranstaltung, beruhigte Schönung gestern mit Blick auf Nachbarn. Es seien keine Hardrock-Bands mit „Rammstein“-Musik zu erwarten, sondern „leisere“ Beiträge. Und vor allem: Um 22 Uhr ist Schluss, betonte der Verwaltungschef.

Als Austragungsort sei ein Platz in der Stadtmitte gewünscht worden, so Dewald. Auch der Birkengarten war zuvor als Alternative angedacht. Das Festival aber sei „eine Chance für Lorsch“, erklärt Matthias Herbener, Geschäftsführer der EGL (Entwicklungsgesellschaft Lorsch). Gemeinsam mit der EGL war der Antrag auf Förderung in Wiesbaden gestellt worden, der so positiv beschieden wurde. Auch die Lorscher Gastronomie und der Handel sollen so vom Kulturpublikum im Zentrum profitieren.

Vorgabe für den Erhalt des Fördergeldes war, dass viele Kooperationspartner ins Festival einbezogen werden. In Lorsch werden neben der Germania, dem Sapperlot und dem Verein Dezibel auch Vronis Tanzstudio und die Pink Panthers mitwirken.

Noch sind nicht alle Veranstaltungsabende vergeben. Wer sich noch mit einem Programm beteiligen möchte, kann sich melden. Klemens Diehl-Blust bezeichnete die Auftrittsmöglichkeiten als „Super-Sache“. Er bedauerte es etwas, dass das Interesse an Teilnahme bei vielen Vereinen bislang noch zurückhaltend war. Alle kulturtreibenden Vereine waren angeschrieben worden. „Ich hätte mir noch mehr Resonanz gewünscht“, so Diehl-Blust.

Mancher traue sich nicht schon wieder auf die Bühne. Schließlich habe es wegen Corona keine Möglichkeit gegeben für Proben und das Einstudieren neuer Programme. Auch die Germania-Sänger probten jetzt seit vielen Monaten nur online.

