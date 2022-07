In Lorsch werden noch Projekte und Helfer für den Freiwilligentag am 17. September gesucht. Alle zwei Jahre wird auch in der Klosterstadt dazu aufgerufen, gemeinsam anzupacken und verschiedene Vorhaben umsetzen.

Am 17. September 2022 werden an vielen Orten in der Metropolregion Rhein-Neckar wieder engagierte Menschen das blaue Helfer T-Shirt überstreifen. Auch Lorsch ist wieder mit

...