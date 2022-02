Der Gottesdienst am morgigen Sonntag (20.), zu dem die evangelische Kirchengemeinde Lorsch zur gewohnten Zeit um 10 Uhr in ihre Kirche auf dem Wingertsberg einlädt, wird diesmal von Prädikantin Katja Boeddinghaus geleitet. Sie wohnt mit Ihrer Familie in Bensheim und gehört dort zum Kirchenvorstand der Stephanusgemeinde.

In Lorsch hat Boeddinghaus vor einigen Jahren den praktischen Teil

...