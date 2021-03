Lorsch. Einen Crashkurs Powerpoint bietet die Bergsträßer Kreisvolkshochschule in Lorsch an. In diesem Kurs arbeiten sich die Teilnehmer S– in raschem Lerntempo – in den Umgang mit dem Präsentationsprogramm Powerpoint 2019 ein.

Übungen gehören dazu

Sie lernen die grundlegenden Techniken für die Erstellung einer ansprechenden Präsentation kennen und machen dazu entsprechende Übungen.

Für die Teilnahme am Volkshochschulkurs wird ein Grundwissen im Umgang mit dem PC und mit Word vorausgesetzt, so die Veranstalter.

Der Kurs läuft am 27. März (Samstag), in der Zeit von 9 bis 16.45 Uhr im Schulungszentrum in der Lorscher Römerstraße 16. Interessenten melden sich an bei der Kreisvolkshochschule Bergstraße, und zwar unter Rufnummer 06251/17296-0 oder auch online über die Adresse www.kvhs-bergstrasse.de. red