194 Blutkonserven konnte der Blutspendedienst Baden-Württemberg/Hessen beim Herbst-Blutspendetermin in Lorsch verzeichnen. So die Bilanz nach der vom Lorscher DRK-Ortsverein organisierten Veranstaltung in der Werner-von-Siemens-Halle.

Angemeldet zur Blutspende hatten sich 262 Frauen und Männer. Tatsächlich gekommen waren 211. Davon durften 17 aus medizinischen Gründen nicht

...