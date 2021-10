Podcasts selbst produzieren

Lorsch. Podcasts werden immer beliebter. Bei dem Format handelt sich um eine Art Radiosendung, die man über das Internet oder über Smartphone-Apps hören und abonnieren kann. Im Workshop der Kreisvolkshochschule Bergstraße lernen Teilnehmer praxisnah, wie sie einen Podcast selbst produzieren können. Wenn vorhanden, sollen ein Smartphone, Tablet und/oder Laptop, zugehörige Kabel, Kopfhörer und Headsets sowie ein Mikrofon oder Aufnahmegerät mitgebracht werden.

Der Kurs läuft am Samstag, 23. Oktober, von 10 bis 17 Uhr und am Sonntag, 24. Oktober, von 10 bis 15 Uhr in Lorsch im KVHS-Schulungszentrum, Römerstraße 16. red