Lorsch. „Auf Grund der aktuellen Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden viele unserer Kinder daheim betreut. Da auch leider keine Fastnachtsaktivitäten stattfinden können, haben wir, mit der Unterstützung unseres Förderverein Hoppetosse, für alle Kinder 71 kunterbunte Überraschungstaschen gepackt, auch für die Kids im Hort, um ein bisschen Fastnachtsstimmung aufkommen zu lassen.“ Das erklärte gestern Vormittag Corinne Striebel, die Leiterin der Lorscher Kindertagesstätte Villa Kunterbunt.

Striebel hatte die Aktion in einem bunten Brief den Eltern angekündigt. „Fastnacht wird dieses Jahr ein wenig anders sein“, hieß es darin. Zu deren Überraschung hatten die Erzieherinnen auch noch ein selbstgedrehtes Video produziert mit dem Titel „Wir wecken die Fastnacht“.

Büttenrede und Bastelanleitungen

In den Taschen finden die Kinder eine traditionelle rote Clownsnase, Luftballons, Luftschlangen, eine Büttenrede, einen Brief sowie mehrere Bastelanleitungen mit dem dafür notwendigen Material, berichtete die Kita-Leiterin. In der Büttenrede hieß es: „Hallo Ihr Lieben zuhause! Schaut oder hört und macht mal ´ne Pause. Könnt ihr euch noch erinnern an das letzte Jahr? Wir alle im Schlafanzug, na klar! Wir haben geschlafen auf der Matte im Flur, mit Schlafmütze und Schnuller an der Schnur“.

Die Büttenrede endete mit „Wir grüßen Euch mit Ahoi, Alaaf und Helau, verkleiden darf sich jeder Mann und jede Frau“. Das Team des Kindergartens hatte überlegt, wie den Kindern geholfen werden könnte, die wegen Corona zuhause bleiben müssen. Zurzeit werden nur 50 Prozent aller angemeldeten Kinder im Alter von zwei bis zum Schulalter direkt betreut. Das sei keine vorgeschriebene Notbetreuung, so Corinne Striebel, sondern nur eine freiwillige Maßnahme der Eltern.

Die Eltern müssten keine Begründung liefern, warum sie ihre Kinder täglich zur Kita bringen. Es seien alle Erzieherinnen vor Ort, auch im Schichtdienst, um die Mädchen und Buben zu betreuen.

An der Eingangstür wurden alle Kleinen von den Plüschfiguren Grüffelo und Maus begrüßt. Die Figuren hatten Eltern gekauft und eine Mutter hatten ihnen bunte Regenjacken genäht. Am gestrigen Donnerstag machten sich Corinne Striebel, verkleidet als Einhorn, Victoria Di Gallo als Zebra und Manuela Petsch als Schwarzes Schaf auf den Weg, allen Kinder daheim die gepackten Fastnachts-Überraschungstaschen zu bringen.

Mit guter Laune, Karnevalsmelodien aus einer Musik-Box und Kamellen marschierten sie von Haus zu Haus. Wegen der frostigen Witterung hatten sie aber darauf verzichtet, die Tüten mit einem Bollerwagen zu transportieren. Da war ein Auto schon besser.

Wir hoffen so, den Kindern ein bisschen Freude und Normalität zu schenken und allen Familien zu zeigen, wir denken an euch und gemeinsam schaffen wir es, erklärten die drei Frauen. Als erstes marschierten sie gestern gemeinsam über den Benediktinerplatz zum ehemaligen Forsthaus und dort zur Familie von Jasmine und Claus Kropp mit den Kindern Ida, Leo und Merle. Ida und Leo kamen im Faschingskostüm mit ihrem Vater an die Haustür.

Alle waren erfreut über den Besuch der Erzieherinnen. Sie überreichten nicht nur eine Tüte für die Kinder, sie warfen auch bunte Bonbons, die die Kinder schnell einsammelten. Die zweite Station lag in der nahen Römerstraße, wo sie von Mutter Kathrin Ling und ihrer fünfjährigen Tochter Karolina begrüßt wurden.

Mit dem Auto von Haus zu Haus

Sie zeigten sich überrascht von dem Besuch und hatten sich schon das Video angesehen. Danach fuhren die Erzieherinnen mit dem Auto zu den anderen Kindern.

„Wahrscheinlich dürfen wir ab dem 22. Februar die Kita wieder für alle Kinder öffnen“, meinte Corinne Striebel, jedenfalls in kleinen Gruppen unter den dann geltenden Corona-Bedingungen. „Die Kinder wollen gerne wieder zusammenkommen“, verdeutlichte die Kita-Leiterin. ml