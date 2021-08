Pink Panthers sammeln in Lorsch 1250 Euro für die Flutopfer

Lorsch. 1250 Euro waren bei der Spendenaktion der Gruppe Pink Panthers zusammengekommen. Das gab jetzt Bandleader Jean Diehl bekannt. Das Geld soll den Opfern der Flutkatastrophe über die Aktion „Deutschland hilft“ zugutekommen. Der Musiker, der unter anderem auch das Einhäuser Musikcorps leitet, bedankte sich noch einmal bei den Fans der Pink Panthers, die sich an der Aktion so eifrig beteiligt hatten. Die Band hatte während ihres Auftritts im Lorscher Sommerpark am Haus Lorbacher eine Spendenbox aufgestellt, in die das Publikum einen Obolus einwerfen konnte. Natürlich leisteten auch die Musiker einen persönlichen finanziellen Beitrag.

Dabei hatten sie selbst wegen der Corona-Pandemie über ein Jahr lang auf Einnahmen aus Auftritten verzichten müssen. Während der jüngsten Konzerte der Pink Panthers machte Jean Diehl deutlich, wie froh die Musiker darüber sind, endlich wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Wegen der Corona-Pandemie waren bekanntlich fast alle Konzerte, kulturellen Veranstaltungen und Feste ausgefallen. Der Lorscher Musiker erinnerte aber daran, dass es „immer Menschen gibt, denen es viel schlechter geht“. Jüngstes Beispiel seien die Überflutungen, durch die viele Bewohner in den durch die Unwetter betroffenen Gebieten ihre Häuser und ihr gesamtes Hab und Gut verloren haben. elo