Physik verstehen und Englisch sprechen

Die Kinder der Gruppen drei und acht freuten sich besonders. Ihr Schultag begann am Donnerstagmorgen diesmal mit Sport, und zwar in der Siemenshalle. Dort konnten sie sich, betreut von den Lehrern Tanja Achtmann und Steve Stäudte, bei Ballspielen austoben. Anders als gewohnt war ihr Unterricht, weil es sich um Grundschüler handelte. Alle Viertklässler aus Lorsch und Einhausen waren in die

...