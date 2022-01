Philipp Weber über „Künstliche Idioten“

Lorsch. Philipp Weber kommt nach Lorsch. „Künstliche Idioten“ heißt das Programm des Künstlers, mit dem er am Freitag kommender Woche (4. Februar) im Theater Sapperlot auf der Bühne steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Träumende Roboter

Weber rückt den Homo digitalis in den Mittelpunkt seiner humorvollen Überlegungen. Es geht darum, mit welchen Hürden der Mensch auf dem rasanten Weg in die Zukunft zu kämpfen hat: Gentechnik, Künstliche Intelligenz, Digitalisierung, den Flug zum Mars und träumende Roboter. Weil alle unentweg in gebückter Haltung aufs Smartphone starren, wird die Menschheit sogar den aufrechten Gang wieder verlernen, meint der Kabarettist. red