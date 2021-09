Pferde an der Hand führen: KVHS-Bergstraße bietet Kurs am 2. Oktober an

Lorsch. In einem Seminar der KVHS-Bergstraße lernen Interessierte, Pferde an der Hand zu führen und zu leiten. Die Körpersprache des Menschen dient dabei als wichtiger Baustein zur Verständigung mit dem Pferd. Auf eine Einführung in die Kommunikation und Arbeit mit Pferden folgt in einer Reithalle der Umgang mit den Tieren. Sie werden an der Hand durch einen kleinen Parcours geführt. Angesprochen sind Interessierte, die Sicherheit und Vertrauen im Umgang mit Pferden erlangen wollen. Reitunterricht findet im Kurs nicht statt.

Wetterfeste Kleidung und gutes Schuhwerk sind erforderlich. Das Seminar läuft am Samstag, 2. Oktober, von 10 bis 16 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich zunächst bei der Seminarleiterin, Christiane Schäfer, in Wald-Michelbach, Am Vatzenberg 9. Der Kurs findet dann im Reit- und Fahrverein statt.

Bei Interesse bitte um Anmeldung bei der KVHS Bergstraße telefonisch unter 06251 17296-0 oder über www.kvhs-bergstrasse.de