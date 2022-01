Pfarrer läutete die Totenglocken

Lorsch. Zum dritten Mal in Folge zog am späten Mittwochnachmittag ein Menschenzug durch Lorsch. Erneut waren es rund 200 Teilnehmer, die mit Lichterketten oder brennenden Teelichten vom Birkengarten aus in Richtung Stadtzentrum liefen – begleitet von mehreren Polizei-Fahrzeugen. Ziel war dort der Benediktinerplatz vor der Königshalle. Die als „Spaziergang“ bezeichneten Proteste gegen die staatlichen Corona-Maßnahmen verliefen friedlich.

Niemand meldete sich

Angemeldet aber war auch diese Versammlung nicht – und erneut meldete sich auch kein Versammlungsleiter, als vor Ort der Leiter des Lorscher Ordnungsamtes und der Versammlungsbehörde per Megafon dazu aufforderte, einen Verantwortlichen zu benennen. Ausdrücklich erinnert wurden die „Spaziergänger“ von den Ordnungshütern, sich an die Corona- und Straßenverkehrsregeln zu halten.

Alle fünf in der Stadtverordnetenversammlung vertretenen Fraktionen haben zu den „Spaziergängen“ in dieser Woche eine gemeinsame Stellungnahme verfasst. Eine Teilnahme an nicht angemeldeten Demonstrationen, bei denen andernorts auch Gegner der Demokratie auf die Straße gingen, solle sich jeder gut überlegen, bevor er mitlaufe, heißt es darin (BA berichtete).

Eine weitere Reaktion auf die „Spaziergänge“ gab es am Mittwoch auch von der katholischen Pfarrgemeinde St. Nazarius: Pfarrer Michael Bartmann ließ am späten Nachmittag, als die „Spaziergänger“ auf ihrem Weg Richtung Stadtmitte auch in der Nähe der Kirche vorbeikamen, die Totenglocken läuten – und zwar außergewöhnlich lang wie nie, nämlich fast eine halbe Stunde, um ein hörbares Zeichen zu setzen.

Erinnerung an die Verstorbenen

Gedacht werden sollte so an alle Verstorbenen der Pandemie. Von unmenschlichem Leid, das Corona bereits über zahlreiche Menschen brachte, weiß der Lorscher Pfarrer schließlich aus seiner täglichen Arbeit. Dass es Corona-Leugner gibt, macht ihn fassungslos. sch