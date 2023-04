Partnersuche im Internet

Lorsch. Der romantische Zufall ist bei der Partnersuche auf dem Rückzug – jeder dritte Single sucht mittlerweile eine neue Liebe im Internet. Was die Internet-Plattformen so beliebt macht, ist nicht zuletzt die versprochene Vorauswahl – von Freizeitaktivitäten bis hin zur Körpergröße können Partnersuchende gezielt Wünsche äußern. Es gibt Portale für spezielle Zielgruppen – von Alleinerziehenden über Vegetarier bis hin zur 50plus-Gruppe. In einem Kurs der Kreisvolkshochschule Bergstraße gibt der Dozent einen Überblick über seriöse Partnerbörsen und er gibt Ratschläge für die Anmeldung und zur Erstellung eines persönlichen Online-Profils. Auch Tipps, worauf beim ersten Date zu achten ist, gehören dazu.

Der Kurs läuft am Samstag, 29. April, von 10 bis 14.45 Uhr im Lorscher Schulungszentrum in der Römerstraße 16. Anmeldungen sind möglich unter Rufnummer 06251/17296-0 oder www.kvhs-bergstrasse.de. red