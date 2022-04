Annette Moll ist neue Ehrenvorsitzende des Lorscher Partnerschaftsvereins. Der Vorschlag des Vorstandes wurde von den Mitgliedern bei der Jahreshauptversammlung bestätigt.

Diese Ehrenbezeichnung treffe auf Annette Moll in hervorragender Weise zu, sagte Elmar Ullrich in seiner Laudatio. „Sie hat sich um die Völkerverständigung und um die Verschwisterung in besonderer Weise verdient

...