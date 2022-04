Die katholische Pfarrgemeinde St. Nazarius informiert, dass Besucherzahlen in Gottesdiensten nicht mehr wegen Corona begrenzt werden müssen. Das Tragen einer FFP2-Maske bleibt aber während des gesamten Gottesdienstes Pflicht.

In der kommenden Woche stehen zur Osterzeit besondere Gottesdienste an. Am Samstag (9.) ist um 18 Uhr ein Vorabendgottesdienst mit Segnung der Palmzweige

